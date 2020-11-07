قناة العربية : جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية

المواطن - متابعة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق.

وبعد سباق محتدم استمر لأيام، تم الإعلان، مساء اليوم السبت، عن سيد البيت الأبيض الجديد الذي فاز بالأصوات الكافية من المجمع الانتخابي، لإعلانه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لـ “العربية” .

وقالت الشبكة الأمريكية: إن بايدن فاز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح الرئيس رقم 46 في تاريخها، بعدما ألحق الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب.

وجاء فوزه بعد أكثر من 3 أيام من حالة من عدم اليقين، فيما كان مسؤولو الانتخابات يقومون بفرز الأصوات المباشرة أو عبر البريد التي أرجأت إعلان النتائج.

وتخطى بايدن عتبة 270 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد فوزه في بنسلفانيا.

وتعهد بايدن، السبت، بأن يكون “رئيس جميع الأمريكيين”.

وقال في بيان: “إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأمريكيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة” كامالا هاريس، مضيفًا: “مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة. حان الوقت لتتجمع أمريكا وتضمد جراحها”.

ووعدت أول امرأة تنتخب نائبة للرئيس في الولايات المتحدة، كامالا هاريس، السبت، بـ”بدء العمل” دون تأخر لترميم “روح أمريكا”، في أول تصريح تدلي به بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة.

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