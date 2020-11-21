كارثة في منتخب الأوروجواي .. إصابة 16 لاعبًا بفيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

لا يزال منتخب الأوروجواي يعاني من كارثة تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق وذلك بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 16 حالة في المنتخب.

السلطات المحلية تُعاقب الاتحاد الأوروجوياني لإهماله

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن السلطات المحلية في البلاد فرضت غرامة على الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، وذلك بسبب إهماله في التعامل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية على لاعبي منتخب ” الألبا سيليستي”.

وكان اللاعب لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، هو من بدأ الأزمة بإصابته بفيروس كورونا ونقل العدوى لأخصائي العلاج الطبيعي في المنتخب ثم أُصيب دييغو غودين مدافع كالياري الإيطالي بالفيروس.

وانتشرت أنباء عن وجود احتمالية لإصابة إدينسون كافاني لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن خالط لويس سواريز.

البرازيل تُسقط الأوروجواي بثنائية في التصفيات

وكان منتخب أوروجواي خسر في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، ضد منتخب البرازيل بثنائية دون رد فجر يوم الأربعاء الماضي.

وسيغيب لويس سواريز عن مباراة برشلونة اليوم السبت ضد فريق أتلتيكو مدريد وذلك بسبب وجوده في فترة العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

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