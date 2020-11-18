كاريلي يُجهز رودريغيز لمواجهة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لتجهيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، غاري رودريغيز للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

كاريلي يُجهز رودريغيز

وطلب كاريلي من الجهاز الطبي تكثيف البرنامج العلاجي للاعبه رودريغيز لتجهيزه فنيًا وبدنيًا بشكل جيد قبل مواجهة الاتحاد المقبلة ضد الفيصلي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان غاري رودريغيز قد تعرض للإصابة خلال تواجده في تدريبات منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم قبل مباراة رواندا، وغادر المعسكر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد غيابه عن الملاعب لمدة 10 أيام، بسبب إصابته بالتواء في الكاحل خلال تدريبات منتخب بلاده، ويطمح كاريلي تعافي اللاعب ومشاركته.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد.

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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