كاريلي يُكثف التدريبات اللياقية لـ3 لاعبين

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لتجهيز ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عبدالعزيز الجبرين، حمد آل منصور، وعمر هوساوي بشكل مميز.

كاريلي يُجهز اللاعبين

وكثّف كاريلي عبر جهازه المساعد التدريبات اللياقية للثلاثي عبد العزيز الجبرين، آل منصور، وهوساوي خلال تدريبات الفريق بالأمس، لرغبته في منحهم الفرصة، في الوقت الذي اقترب فيه الأخير من الوصول إلى الجاهزية الكاملة.

ومن المتوقع أن يزيد المدير الفني البرازيلي الجرعات اللياقية لثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أثناء فترة التوقف بعد الجولة المقبلة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالخسارة ضد الاتفاق، قبل أن يتعادل مع الفتح، ونجح في حسم ديربي جدة أمام الأهلي لصالحه بهدفين دون رد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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