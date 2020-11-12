كراوتش يكشف تفاصيل طرده أمام الريال في 2011

المواطن - مروة نبيل

كشف المهاجم الإنجليزي الدولي السابق، بيتر كراوتش قصة حصوله على بطاقة حمراء أمام ريال مدريد في 2011، عندما كان لاعبًا في صفوف توتنهام هوتسبير.

كراوتش يكشف التفاصيل

وتلقى كراوتش بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 15 من مباراة توتنهام أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو في دوري أبطال أوروبا عام 2011، بعد تدخل على البرازيلي مارسيلو.

وقال كرواتش خلال تصريحاته لصحيفة “مترو” البريطانية: “البطاقة الأولى كانت عادلة، لقد تدخلت بقوة على راموس، أمام الثانية لا، لقد كانت خطأ على مارسيلو من الأساس”.

وأضاف: “لم أتطرق إليه حتى، لكنه قام برحلة رائعة في الهواء ثم وقع على الأرض، وعندما استدار الحكم منحني البطاقة الصفراء الثانية، ثم بدأ يقفز بفرح، لم أرغب أبدًا في ركل شخص بقوة مثل مارسيلو في تلك المناسبة، للأسف كنت ساذجًا”.

طرد وخسارة توتنهام برباعية

وحصل كراوتش على بطاقة حمراء خلال مباراة توتنهام ضد ريال مدريد، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخر فريقه بهدف دون رد سجله إيمانويل أديبايور.

وواصل تصريحاته قائلًا: “غرفة الملابس تحت الملعب وهناك صفوف وصفوف من المشجعين فوقها، وضعت منشفة على رأسي في غرفة خلع الملابس، وكنت أسمع فرحة الجماهير مع كل هدف”.

جدير بالذكر أن مباراة توتنهام ضد ريال مدريد انتهت بفوز المرينغي برباعية دون رد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2011.

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