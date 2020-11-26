كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بعد وفاة مارادونا: وداعًا صديقي !

المواطن - محمد سمعه

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، رسالة مؤثرة بعد رحيل الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، أمس الأربعاء إثر أزمة قلبية.

ونشر رونالدو صورة له مع أسطورة الأرجنتين في كرة القدم قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “وداعًا صديقي والعالم يُودع عبقري كرة القدم، واحدًا من أفضل اللاعبين بالعالم، وساحرها الأبرز، وفراقه سيكون صعب علينا، ولن يعوضه أحد، أرقد في سلام يا أسطورة، لن تُنسى”.

وفاة مارادونا هزت الوسط الرياضي:

وكان العالم صُدم، مساء أمس الأربعاء، بإعلان أكثر من وسيلة إعلامية حول العالم، وفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا نجم المنتخب الأرجنتيني وناديي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي الأسبق عن عمر يناهز الستين عامًا.

وكان الأسطورة الأرجنتينية فارق الحياة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة تسبب في حالة صحية حرجة له ثم فارق الحياة بعدها بساعات في منزله في مدينة تيغري في الأرجنتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ مذيع أرجنتيني انفجر بالبكاء لحظة الإعلان عن وفاة مارادونا، بينما تسبب الخبر في صدمة كل من كان حوله في الأستوديو في القناة. وأثناء عرض خبر وفاة الأسطورة الأرجنتينية بكى المذيع حيث أكمل الخبر بعد توقف لأكثر من مرة، ثم دخل في نوبة بكاء شديدة. بماذا علّق تركي آل الشيخ على خبر وفاة مارادونا ؟ وفي وقت سابق، نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو لـ آخر مكالمة دارت بينه وبين الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا. وظهر دييغو أرماندو وهو يُحيي تركي آل الشيخ ويتمنى له التوفيق مع نادي ألميريا. وغرد تركي آل الشيخ قائلًا على مقطع الفيديو: “وداعًا يا صديقي … آخر مرة شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة! وداعًا يا أعظم من لعب كرة القدم… وداعًا يا من أثر في جيلي… وداعًا دييغو… كرة القدم بعدك لا طعم لها أنا اليوم حزين… كنت أتحدث معك من 4 شهور على فكرة مع نتفليكس… وكنت سعيد! وداعًا دييغو”. وقالت صحيفة Clarin الأرجنتينية: إن دييغو أرماندو مات اليوم الأربعاء بعد معاناة شديدة من أزمة قلبية جعلت حالته الصحية بموقف حرج ثم فارق الحياة بعدها بساعات. وكان الأسطورة الأرجنتينية خضع لعملية جراحية قبل وفاته بإزالة تجمع دموي في المخ. وأضافت الصحيفة أن طاقم الإسعاف كان أمام منزل الأسطورة مارادونا، قبل إعلان وفاته.

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