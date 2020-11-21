كريم الأحمدي: الهلال أفضل نادٍ سعودي وأنصح نجم تشيلسي بالانضمام لـ دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

أشاد اللاعب المغربي كريم الأحمدي بنادي الهلال ولاعبي الأزرق سلمان الفرج وسالم الدوسري، واصفًا إياهما بأنهما الأفضل، وذلك خلال حوار صحفي أجراه اليوم السبت.

وتحدث الأحمدي لموقع Goal قائلًا: “الهلال أفضل نادٍ سعودي، وسالم الدوسري وسلمان الفرج وعبدالمجيد الصليهم أفضل 3 لاعبين محليين في الدوري السعودي للمحترفين”.

وتابع الأحمدي: “أعتقد أنني سأنصح حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي بالانضمام للدوري السعودي في حال ترك أوروبا في المستقبل”.

نجم الاتحاد مُعجب بـ سلمان الفرج:

وواصل نجم الاتحاد قائلًا: “أتمنى وجود سلمان الفرج في الاتحاد فهو لاعب رائع للغاية، ولكن الاتحاد يمتلك لاعبين مميزين في هذا المركز أبرزهم عبدالإله المالكي، ولكن أعتقد أن سلمان الفرج أحد أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري السعودي”.

وأضاف الأحمدي: “أعتقد أن عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط أفضل ثنائي بالدوري السعودي حاليًّا، وأنا أعرف أمرابط أكثر لأننا لعبنا معًا في منتخب المغرب ونشأنا سويًّا في هولندا”.

وحول عودة لاعبين سابقين غادرو الاتحاد للعميد قال كريم الأحمدي: “لا أعلم ربما أتمنى عودة التشيلي كارلوس فيلانويفا واللاعب الإيفواري يايا سانوجو”.

التشكيل المثالي لـ كريم الأحمدي في الدوري السعودي:

واختار الأحمدي التشكيل الأفضل له بـ الدوري السعودي حيث جاء كالتالي: “رايس مبولحي، ياسر الشهراني، أمين عطوشي، إيجور روسي، محمد البريك، سلمان الفرج، جيوفنكو، أنسيلمو، كاريلو، عبدالرزاق حمدالله، أمرابط”.

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