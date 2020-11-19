كشفها رئيس الوسائل .. مفاجأة حول حذف فيديو ملعب النصر

المواطن - محمد سمعه

خرج محمد الخريجي، رئيس شركة الوسائل السعودية، عن صمته، كاشفًا كواليس حذف مقطع الفيديو الترويجي الخاص بـ ملعب النصر الجديد.

وتحدث الخريجي لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية قائلًا: “حذف الفيديو كان بسبب خطأ وتم إعادة نشر الفيديو مرة أخرى”.

حقيقة وجود اتصالات لحذف الفيديو الترويجي لـ ملعب النصر:

وأضاف رئيس شركة الوسائل: “لم نتلقَّ أي اتصال لحذف الفيديو الترويجي الخاص بالملعب من حسابنا في تويتر وكل ما دار عن الأمر، مجرد شائعات”.

وتابع الخريجي: “سيكون هناك مطاعم فاخرة في مرسول بارك وسنعزز تجربة حضور التمارين اليومية لفريق النصر”.

هل دفع العالمي أموال للتواجد في “مرسول بارك”؟

وواصل الخريجي حديثه قائلًا: “العالمي لم يدفع أي مبلغ لإقامة مبارياته وتدريباته في ملعب مرسول بارك، وأصفر العاصمة فريق جماهيري ويستحق أن ندفع له أموال حتى يُقيم مبارياته على أرضية الملعب”.

وقال الخريجي: “سنصنع مع النصر نموذج يُحقق أرباح وإيرادات مالية يُحتذى بها من قبل الأندية الأخرى”.

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