كلام عن الأكل تويتر

على الرغم من أهمية الأكل إلى أن كثرة تناول الطعام تتسبب في التعب وهناك كلام عن الأكل تويتر من أقوال فلاسفة وحكماء وأدباء تنصح بعدم الإكثار من الطعام والتقليل منه.

عدم الفرط في تناول الطعام

يجب تنظيم العادات الغذائية على الرغم من حب الأشخاص للاكل إلا أن كثرته تسبب الضرر وهناك عبارات سيذكرها لنا موقع المواطن عن هناك أشخاص تحب الطعام وتقدسه ونصائح من الفلاسفة عن عدم الإكثار من الأكل .

اهمية الغذاء للإنسان

جميع أنواع الطعام من خضروات إلى فاكهة لابد أن يتناولها الإنسان فلا يوجد طعام واحد به كل العناصر الغذائية كل الأطعمة التي خلقها الله يوجد بها عناصر وفيتامينات مهمة لابد ان يحرص الشخص على تناولها جميعها حتى يستفاد الجسم .

لابد ان تنوع في تناول طعامك فلا تكثر في تناول أطعمة معينه على حساب طعام معين إجعل طبقك اليومي يحتوي على بروتين وخضار ونشويات وفواكهه .

إحرص على شرب لتر ونص وماء في اليوم ويمكن زيادة الكمية إذا كان الجو حار .

حاول أن تبتعد عن كميات السكر الكبيرة التي تتسبب في الأمراض كالسكري والسمنة وإحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكر طبيعية كالفواكهه.

تناول الدهون بكميات معتدلة والإكتفاء بالدهون الموجودة في الطعام .

كلام عن الأكل تويتر من الحكم والأمثال العربية

هناك الكثير من الحكم والأمثال العربية عن التقنين في كمية الأكل والتي تنصحنا بأن نجعل المعدة فارغة بعض الشئ حتى لا نصاب بتعب ومن هذه الأمثلة:

المثل العربي القائل(خفف طعامك تأمن سقامك) .

وأيضًا هناك مثل عربي يقول (يأكلني السبع ولا تأكلني الضبع).

والمثل العربي القائل (أقلل طعامك تحمد منامك ).

وهناك مثل عربي آخر (قائل البطنة تذهب الفطنة) .

(الأكل الكثير عدو الطبيعية) هذا مثل عربي معروف من قديم الزمان .

كلام عن الأكل تويتر بلسان حكماء

قال الحكيم بلوطس عن الأكل (أن وقت تناول الطعام لا ينبغي للمرء أن يستحي).

كم قال الحكيم راندل كوتغريف عن الأكل (كل ما يحلو لك واشرب بمقدار).

وقال الحكيم ابن قرة عن الأكل أيضًا (راحة الجسم في قلة الطعام ).

ودائمًا لابد أن نحمد الله على كل طعام نأكله حتى يزيد لنا الله من فضله فالشخص الذي يحمد الله على نعمة الأكل أفضل بكثير من الذي يأكل ولا يذكر الله بحمد .

مقتباسات من العبارات التي ذكرها المشاهير عن الأكل

يقول إبن القيم (قسوة القلب من اربعة اشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة ).

ويقول الحكيم الشقيري (مدير المدرسة في اليابان يأكل قبل الطلبة بنصف ساعة (من مطبخ المدرسة ) للتأكد من أن الأكل سليم ولن يمرضهم .

كما يقول الحكيم تولستوي (أن نقول هناك عمل فني جيد لكن لا يفهمه عامة الناس كأننا نقول أنه هناك أكل جيد جداً لكن معظم الناس لا يستطيعون أكله .

مقولة كريج كليبورن عن الطعام (الانسان يولد لتناول الطعام ).

ويقول الحكيم فيران أدريا (تناول الطعام هو هدية ).

وهناك مثل إنجليزي (البطون الجائعة ليس لها آذان).

عبارات جميلة عن من أفواة الحكماء عن فوائد وأضرار الأكل

يقول سفيان الثوري (إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل ).

وتقول غادة السمان (اكتشفت أن حقوقي لا تتعدى حق الأكل والشرب والإنجاب والموت).

وهناك مثل عربي قائل (أعط خبزك للخباز ولو أكل نصفة).

ويقول سفيان الثوري(عليك بقلة الأكل تملك سهر الليل وعليك بالصوم فإنه يسد عليك باب الفجور ويفتح عليك باب العبادة وعليك بقلة الكلام يلين قلبك وعليك بالصمت تملك الورع).

ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه (ثلاث من فعلهن فقد تعرض للمقت : الضحك من غير عجب – والنوم من غير سهر – والأكل من غير جوع .

ويقول الحكيم ادموند بورك (القراءة دون أن تترك تأثير مثل الأكل من دون هضم .

وهناك مثل من الأمثال الفنلندية يقول (تريد الهرة أكل السمك دون أن تبل قوائمها بالماء ).

ويقول ابن خلدون(إن الإنسان اذا طال به التهميش يصبح كالبهيمة لا يهمه سوى الأكل والشرب والغريزة .

ويوجد مثل أمريكي يقول(خفف طعامك تطل حياتك).

ويقول الحكيم كارول اوتس(الوحدة كالتضور جوعًا: لا يمكنك أن تدرك إلى أي مدى أنت جائع حتى تبدأ في الأكل .

وهناك مثال مشهور( ربما أكل الكلب مؤدبة إن لم ينل شبعه).

وهناك مثل هولندي(من أكل الشيطان علية أن يأكل قرنية أيضا).

ومن أقوال عبد الحميد جودة السجاد(وان الجهل كل الجهل من أكل ما قد عرف مضرته ويؤثر شهوته على راحة بدنة).

ويقول الكاتب المصري نجيب محفوظ( ما أجمل أن تحل مشاكلنا الخطيرة بحبة بعد الأكل أو ملعقة قبل النوم).

عبارات عن الأكل

يجب أن لا نكثر في تناول الطعام لأن كثرة تناول الطعام تسبب المرض فلابد من تقليل الأكل حتى نتمتع بصحة جيدة.

لكل شئ قوة فتجد أن قوة العقل تظهر في نضوجه وتفكيره الصحيح وتجد أن قوة البنيان تظهر عند الإهتمام بالأكل .

ويقول على بن أبي طالب رضي الله عنه(كثرة الطعام تميت القلب كما تميت كثرة الماء الزرع).

كما يقول الحكيم برنارد شو(لا يوجد حب مخلص أكثر من حب الطعام).

وهناك مقوله من الحكيم فرانز كافكا(طالما يوجد طعام في فمك فقد حللت كافة الأمور في الوقت الحالي).

قال الفيلسوف ابن سينا (احذروا البطنة فإن أكثر العلل انما تتولد من فضول الطعام).

ويقول الفيلسوف سقراط(على المرء أن يأكل ليحيا لا أن يحيا ليأكل).

ويقول كيللي(السريع في الأكل هو السريع في كل عمل)

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