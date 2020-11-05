كل ما تود معرفته عن سباق فورمولا 1 في جدة

المواطن - محمد سمعه

تستضيف السعودية منافسات سباق فورمولا 1 في جدة شهر نوفمبر عام 2021، لتنضم إلى قائمة الدول التي احتضنت سباقات بطولة العالم.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أعلن اليوم الخميس عن استضافة المملكة لمنافسات السباق بشكل رسمي خلال مؤتمر الإعلان عن الحدث العالمي الفريد.

أسماء الفرق المشاركة في سباق فورمولا 1 في جدة

وسيشارك في السباق 10 فرق وهم: “ويليامز، مرسيدس، ريد بول، رينو، ماكلارين، راسينج بوينت، هاس، ألفا تاوري، الفا روميو، فيراري”.

مراحل السباق

أما مراحل السباق فتتكون من 5 مراحل وهي: “التجارب الأولى، التجارب الثانية، التجارب الثالثة، تجارب تأهيلية لتحديد خط الانطلاق، السباق النهائي”.

وستنطلق التجارب الأولى والثانية أيام الجمعة، أما سباق التجارب الثالثة والتأهيلية يوم السبت، والسباق النهائي يُقام يوم أحد، ويصعد على المنصة للتتويج أول 3 فائزين بعد كل سباق.

وقال وزير الرياضة اليوم: “يسرني في هذه اللحظة الإعلان رسميًا، وذلك بدعم من حكومة خادم الحرمين والشريفين وصانع الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. السعودية تعلن عن استضافة إحدى جولات فورمولا 1 في عروس البحر الأحمر جدة شهر نوفمبر 2021”.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل خلال المؤتمر الصحافي قائلًا: “نسعد بكل العالم في مملكتنا الحبيبة، فأهلًا بسباق فورمولا 1 وأهلًا بالأبطال”.

واستطاعت المملكة بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين من استضافة أقوى الأحداث الرياضية العالمية؛ كسباقات “فورمولا إي” و”رالي داكار”، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال، والمصارعة الحرة (WWE)، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى “كأس السعودية” الذي تعد السباق الأغلى قيمة في العالم.

كما استضافت المملكة في عام 2019 نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، وتقدّمت المملكة منذ فترة وجيزة، بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وكأس آسيا 2027، في إطار التزامها المستمر باستضافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية الكبرى.

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