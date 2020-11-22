كمين داعشي يقتل عسكريين ومدنيين قرب بغداد

المواطن - متابعة

قُتل ثمانية أشخاص، هم ستة عسكريين ومدنيان، في كمين السبت نفّذه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة تقع على بعد مائتي كيلومتر شمال بغداد، وفق ما أفاد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس: إن عبوة ناسفة وضعت على جانب طريق انفجرت لدى مرور سيارة مدنية.

وأطلق مسلّحو التنظيم المتطرف النار على عناصر الشرطة وأعضاء في الحشد الشعبي لدى وصولهم إلى الموقع، بحسب المصدر نفسه.

وأفاد محمد زيدان، مدير ناحية الزوية، التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال تكريت، لوكالة فرانس برس، أن “أربعة من أعضاء الحشد عشائري”، “وعنصري شرطة ومدنيين اثنين قتلوا في الهجوم الذين شنّه داعش”.

وأعلن العراق قبل ثلاث سنوات “انتصاره” على داعش، إلا أن المجموعة المتطرفة لا تزال تدير خلايا سرية في محافظات البلاد السنية، لاسيما في صلاح الدين، حيث وقع هجوم السبت.

وقبل نحو 10 أيام، لقي 11 شخصًا من بينهم عناصر أمن حتفهم في هجوم إرهابي استهدف موقعًا عسكريًّا عند المدخل الغربي لبغداد.

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