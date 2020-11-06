كورونا في حيوان المنك ومخاوف لدى الصحة العالمية

المواطن - متابعة

تدرس منظمة الصحة العالمية السلامة البيولوجية في مزارع تربية حيوان المنك في بلدان العالم، بعد أن أمرت الدنمارك بإعدام كل حيوانات المنك بها، بعد ظهور فيروس كورونا بينها.

وقالت ماريا فان كيركوف، كبيرة الخبراء الفنيين المعنيين بفيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة: إن انتقال الفيروس بين الحيوانات والبشر “مثار قلق”، لكنها أضافت “التحورات (في الفيروسات) أمر عادي، هذا النوع من التغيرات في الفيروس أمر نتتبعه منذ البداية”.

وقال خبير ثانٍ بمنظمة الصحة: إن الخطر في الحيوانات الأخرى أقل بكثير منه في حيوان المنك.

ولفتت فان كيركوف: “نعمل مع المكاتب الإقليمية.. في المناطق التي توجد بها مزارع المنك، وندرس الأمن البيولوجي لمنع حالات الانتشار”.

كانت الدنمارك قالت هذا الأسبوع: إنها تعتزم إعدام كل حيوانات المنك لديها وأعلنت إجراءات عزل جديدة صارمة في شمال البلاد لمنع انتشار الفيروس المتحور من الحيوان إلى الإنسان.

وأوضحت كوف أن قرار الدنمارك إعدام حيوانات المنك يهدف لمنع نشوء “مستودع حيواني جديد لهذا الفيروس”.

وصرح مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة، في نفس المؤتمر الصحفي، بأن حيوانات مزارع أخرى مثل الخنازير والدواجن تخضع لأمن بيولوجي “صارم للغاية” لمنع الفيروسات من القفز على الحواجز بين الأنواع.

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