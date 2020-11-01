كورونا يهدد مستشفيات أوروبا بالانهيار التام

المواطن - متابعة

قالت صحيفة “أوى” الإسبانية إن فيروس كورونا عاد ليهدد مستشفيات أوروبا من جديد خلال الموجة الثانية، وأصبح معدل إشغال أسرة الإنعاش مرتفعة للغاية، فبعد أكثر من 7 أشهر من أن تم تنبيه أوروبا للوباء الذي لا هوادة فيه والذي خلف بالفعل أكثر من 1.19 مليون حالة وفاة حول العالم، فإن الموجة الثانية من هذا الوباء تضرب بقوة مختلفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ارتفعت الحالات العالمية إلى 45.7 مليون ، مع التركيز على القارة العجوز – حيث تركزت 46٪ من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التي تم اكتشافها في جميع أنحاء العالم في الأسبوع الماضي ، وهو 6٪ من سكان العالم ، والذي يتجاوز بالفعل 10 ملايين نتيجة إيجابية متراكمة و 270.000 حالة وفاة ، مع اتجاه تصاعدي سريع وعنيف يهدد بانهيار ثانٍ هائل للمستشفيات.

وتشهد دول أوروبية كبيرة ، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا ، من بين دول أخرى ، سيناريو مقلقًا وكئيبًا يفرض مزيدًا من تعزيز إجراءات احتواء الفيروس ، والتي تسبب بالفعل مشاحنات في مناطق مختلفة من إسبانيا وإيطاليا ، وقبل كل شيء ، الكل ، لتركيز الهدف في المراكز الصحية، حيث تم اختيار مساعدة الجيش في بعض الحالات لتخفيف الضغط الشديد الذي تعاني منه المستشفيات في جميع أنحاء القارة الأوروبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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