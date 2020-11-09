كيفية تسمين الجسم في اسبوع

يوجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من النحافة دائمًا يبحثون عن كيفية تسمين الجسم في اسبوع حيث أن هذه النحافة تكون السبب في العديد من المشاكل الصحية والنفسية للشخص المصاب بها.

النحافة

هي مشكلة صحية يعاني منها الكثير من الأشخاص، كما أنها تؤدى إلى إصابة الشخص بالكثير من المشاكل الصحية والنفسية، ويصاب الشخص بالنحافة بسبب الكثير من الأسباب منها إهمال تناول الطعام، والمجاعات والكوارث بجانب المشاكل والضغوط النفسية والكثير من الأسباب الأخرى.

وسوف يقوم موقع المواطن بتوضيح كيفية تسمين الجسم في اسبوع.

كيفية تسمين الجسم في اسبوع

الوجبة الأولى: 2 ملعقة كبيرة الحجم من العسل، كوب واحد من الحليب، 2 ملعقة كبيرة الحجم من الكاكاو، علبة واحدة من الفول.

الوجبة الثانية: 6 حبات من البيض المسلوق، كما أنه لابد أن يتم تناول الصفار فقط و2 قطعة من الجبن الأبيض وكوب واحد من الحليب وحبة واحدة من التفاح.

الوجبة الثالثة: قطعة واحدة من الدجاج المقلي أو اللحم أو السمك على حسب الرغبة وطبق من الخضروات وحبة واحدة من الفواكه وكوب واحد من اللبن.

الوجبة الرابعة: 4 بيضات، علبة واحدة من الفاصوليا الحمراء، كوب واحد من اللبن، ويجب أن يتم تناول هذه الوجبات قبل ممارسة التمارين الرياضية.

الوجبة الخامسة: 2 علبة من التونة، حبة واحدة من البطاطا المسلوقة.

الوجبة السادسة: قطعة من الدجاج أو السمك المقلي واللحم، طبق من الفول.

بعض الخلطات الطبيعية لزيادة الوزن

الخلطة الأولى: نقوم بوضع كوب من الحليب السائل في إناء الخلاط ويضاف له 3 ملاعق كبيرة الحجم من عسل النحل ثم كوب من الجبنة الصفراء ونصف كوب من دقيق الشوفان.

ثم يتم خلط كل المكونات مع بعضها، ثم يتم تناول كوب واحد من هذا الخليط كل يوم على الريق.

الخلطة الثانية: نقوم بوضع ثلاث أكواب من اللبن في إناء الخلاط الكهربائي ويضاف لهم ست ملاعق من عسل النحل و3 حبات متوسطة الحجم من الموز و20 حبة من جوز عين الجمل.

ثم يتم تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة ويتم خلط كل المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لكي يتم الحصول على خليط لزج، ثم يتم تناول هذا الخليط مرتين يومياً المرة الأولى على الريق والمرة الثانية قبل أن يتم الذهاب إلى النوم.

الوصفة الثالثة: نقوم بوضع كوب من الزبيب في إناء ويضاف له كوب من الماء الفاتر، ويترك جانبًا لمدة ربع ساعة تقريبًا.

ثم يتم وضع الخليط في إناء الخلاط الكهربائي لكي يتم خلطهم مع بعضهم بطريقة جيدة لكى نحصل على خليط قوامه مثل قوام العصير.

ثم نقوم بإضافة 2 ملعقة كبيرة الحجم من الحلبة المطحونة ناعم.

ثم يتم خلط المكونات مرة أخرى ويتم تناول كوب من هذا الخليط كل يوم في الصباح على الريق.

نصائح تساعد على زيادة الوزن

توجد بعض النصائح التي تعمل على زيادة الوزن، ومن ضمن هذه النصائح مايلي

يجب أن يتم الابتعاد عن تناول الفواكه والخضروات لأنها تجعل الإنسان يشعر بالشبع.

يجب أن يتم تناول الطعام، ثم يتم الذهاب إلى النوم.

يجب أن يتم تناول الطعام قبل أن يتم ممارسة التمارين الرياضية.

لابد أن يتم تجنب تناول السوائل قبل وجبات الطعام.

يجب أن يتم تناول الطعام في مواعيد محددة.

بعض الأطعمة التي تساعد على تسمين الجسم

فمن الممكن أن يتم إضافة بعض الأطعمة للنظام الغذائي الذي يعمل على المساعدة على بناء العضلات ويساعد على زيادة الوزن بشكل صحي، ومن ضمن هذه الأطعمة ما يلي

الحليب: حيث يتم استخدامه منذ القدم في زيادة الوزن لأنه يعد من أكثر المصادر الغنية بالبروتينات والدهون والكربوهيدرات بجانب الفيتامينات والكالسيوم والمعادن.

كما أنه يحتوي على بروتين الكازين وقد تم الإشارة إليه من قبل بعض الدراسات أن تناوله مع ممارسة بعض التمارين الرياضية مثل رفع الأثقال من الممكن أن يعمل على بناء العضلات.

اللحوم الحمراء: حيث تعتبر هذه اللحوم من أكثر الأطعمة التي تساعد على زيادة الكتلة العضلية بسبب احتوائها على الأحماض الأمينية.

الأفوكادو: حيث أنه يتميز بأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون الأحادية الغير مشبعة والبوتاسيوم وفيتامين ك بجانب الألياف، كما أنه يعد من الخضار الغني جدًا بالسعرات الحرارية لذا فهو يعد مناسب للغاية في زيادة الوزن.

سمك السلمون: حيث أنه يعد من الأسماك التي تحتوي على أحماض الأوميغا 3 الدهنية بجانب الكثير من البروتينات التي تكون عالية في الجودة والتي تعمل على المساعدة على بناء العضلات.

الفواكه المجففة: نعلم جيدًا أن الفواكه التي تكون مجففة تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات ومضادات الاكسدةالأكسدة والألياف الغذائية والسعرات الحرارية لذا فهي تعد مناسبة جدًا في عملية التسمين.

هل ممارسة التمارين الرياضية تساعد على زيادة الوزن

التمارين الرياضية تعمل على تعزيز بناء العضلات في الجسم، ولهذا ينصح بأن يتم القيام بهذه التمارين مرتين لثلاثة أيام في الأسبوع لكي تعطي نتيجة جيدة للجسم ولكي يتم البدء في بناء العضلات.

كما يجب أن يتم اختيار تمارين مختلفة للمجموعات العظمية الموجودة في الجسم ويجب تجنب تناول المكملات والمنتجات التي تعمل على تعزيز بناء العضلات.

ولابد أن يتم استشارة متخصصون ولكي يتم التعرف على الطريقة السليمة لإجراء التمارين الرياضية حيث يوجد الكثير من أنواع تمارين المقاومة التي تكون مهمة جدًا لبناء العضلات مثل حبل المقاومة وتمارين رفع الأثقال.

شارك الخبر