كيفية توزيع النقاط للسائقين خلال سباقات فورمولا 1 في جدة

المواطن - محمد سمعه

كشفت وزارة الرياضة عن كيفية توزيع النقاط خلال سباقات فورمولا 1، التي تُقام في جدة في نوفمبر 2021 المقبل.

ونشر حساب الوزارة عبر “تويتر” إنفوجراف أوضح من خلاله أن صاحب المركز الأول في السباق سيحصل على 25 نقطة، أما صاحب المركز الثاني فينال 18 نقطة، وصاحب المركز الثالث يحصل على 15 نقطة، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 12 نقطة، ويفوز صاحب المركز الخامس بعشر نقاط، والسادس يحصل على ثمانية نقاط.

وينال صاحب المركز السابع ست نقاط، بينما ينال صاحب المركز الثامن 4 نقاط، ويفوز صاحب المركز التاسع بنقطتين، وصاحب المركز العاشر بنقطة واحدة.

10 فرق تشارك في سباق فورمولا 1 بـ جدة:

وسيشارك في السباق 10 فرق وهم: “ويليامز، مرسيدس، ريد بول، رينو، ماكلارين، راسينج بوينت، هاس، ألفا تاوري، الفا روميو، فيراري”.

مراحل السباق:

أما مراحل السباق فتتكون من 5 مراحل وهي: “التجارب الأولى، التجارب الثانية، التجارب الثالثة، تجارب تأهيلية لتحديد خط الانطلاق، السباق النهائي”.

وستنطلق التجارب الأولى والثانية أيام الجمعة، أما سباق التجارب الثالثة والتأهيلية يوم السبت، والسباق النهائي يُقام يوم أحد، ويصعد على المنصة للتتويج أول 3 فائزين بعد كل سباق.

وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أمس الخميس: “يسرني في هذه اللحظة الإعلان رسميًا، وذلك بدعم من حكومة خادم الحرمين والشريفين وصانع الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. السعودية تعلن عن استضافة إحدى جولات فورمولا 1 في عروس البحر الأحمر جدة شهر نوفمبر 2021”.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل خلال المؤتمر الصحافي قائلًا: “نسعد بكل العالم في مملكتنا الحبيبة، فأهلًا بسباق فورمولا 1 وأهلًا بالأبطال”.

واستطاعت المملكة بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين من استضافة أقوى الأحداث الرياضية العالمية؛ كسباقات “فورمولا إي” و”رالي داكار”، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال، والمصارعة الحرة (WWE)، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى “كأس السعودية” الذي تعد السباق الأغلى قيمة في العالم.

كما استضافت المملكة في عام 2019 نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، وتقدّمت المملكة منذ فترة وجيزة، بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وكأس آسيا 2027، في إطار التزامها المستمر باستضافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية الكبرى.

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