كيفية علاج الروماتيزم نهائيا

الروماتيزم من أكثر الأمراض المؤلمة ويبحث الكثير كيفية علاج الروماتيزم نهائيا والتخلص من هذا الألم لكي يستطيع العيش براحة تامة.

الروماتيزم

هو نوع من أمراض جهاز المناعة التي تصيب جسم الانسان والتي تسبب حدوث التهاب مزمن فى المفاصل والركبة مما يؤدي إلى الشعور بالألم ويحدث تورم.

يصاب الإنسان بالروماتيزم بسبب عدم قدرة جهاز المناعة على مهاجمة البكتيريا والفيروسات التي تصيب الجسم، ولكنه يهاجم الخلايا والانسجة الضامة فى المفاصل مما يؤدي إلى تآكل العظام، وهشاشتها، وضعف المفاصل وعدم القدرة على المشي.

أنواع الأمراض الروماتيزمية

إلتهاب المفاصل الروماتويدي

هو من أمراض المناعة الذاتية وفيه يهاجم الجهاز المناعي مفاصل الجسم مثل مفاصل اليدين والركبتين والمعصمين ونتيجة لمهاجمة هذه المفاصل فإنه يسبب الألم والتورم كما أن ذلك قد يؤدي إلى عدم قدرة المفصل على أداء وظيفته أو حدوث تشوهات فى المفاصل، يعتبر إلتهاب المفاصل الروماتويدي شامل للجسم قد يؤثر على أعضاء الجسم الأخرى مثل الرئتين، العينين، الجلد، الكلى، الجهاز الهضمي، و الجهاز العصبي كما أنه أيضا قد يسبب فقر الدم والإصابة بالأنيميا.

الذئبة

فى هذا النوع من الروماتيزم فإن الجهاز المناعي يقوم بمهاجمة جميع أعضاء الجسم مما يسبب تلف الأعضاء والأنسجة والمفاصل ايضا.

تصلب الجلد

يعرف بإسم تصلب الجلد النظامية، يحدث تصلب الجلد والأنسجة الضامة وذلك أن نتيجة إنتاج نوع معين من البروتين يسمى بالكولاجين ويكون الجسم غير قادر على استخدامه كله فيتراكم في الجسم، هذا النوع من الروماتيزم يصيب الجلد ولكن فى بعض الأحيان قد يؤثر على الأوعية الدموية والأعضاء الداخلية في الجهاز الهضمي.

أسباب الروماتيزم

قبل أن نتعرف على كيفية علاج الروماتيزم نهائيا نوضح أنه يوجد بعض الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الروماتيزم ومن خلال موقع المواطن نوضح هذه الأسباب وهي:

يوجد حول المفاصل أغشية لكي تبطن المفاصل وتعرف بأسم الغشاء الزلالي، هذه الاشياء يكون الجهاز المناعي بمهاجمتها مما يسبب ضعف الأربطة والأوتار التي تساعد على اتصال المفاصل مع بعضها مما يسبب فقدان المفاصل أداء وظيفتها مع الإصابة بالألتهابات والألم، وكذلك يؤثر على العظام والغضاريف الخاصة بالمفاصل.

قد يحدث روماتيزم بسبب بعض الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

قد يكون السبب في الإصابة بالروماتيزم يرجع إلى التاريخ العائلي الطبي للمريض أو عوامل وراثية.

الوزن الزائد والسمنة.

أعراض الروماتيزم

الشعور بالتعب والإرهاق أول الأعراض التي تظهر عند الإصابة بالروماتيزم هو التعب ويظل مستمرا سواء كانت الأعراض أولية أو أعراض متأخرة فإن التعب مستمر، التعب يحدث كرد فعل من الجسم نتيجة إلتهاب المفاصل وآلامها وعدم القدرة على أداء وظيفتها مما يجعل الإنسان يشعر بالتعب وكذلك تناول الأدوية يؤثر بالسلب على الحالة النفسية للمريض مما يسبب فقدان الشهية و خسارة الوزن.

آلام فى المفاصل أشهر الأعراض التي تحدث عند الإصابة بالروماتيزم هى آلام المفاصل، حيث يزداد كمية السوائل فى منطقة المفاصل مما يسبب تورمها، ويصل هذا الألم إلى المخ وذلك نتيجة لوجود كبسولات تحيط بالمفاصل و هذه الكبسولات تعمل على إرسال نهايات عصبية إلى المخ وهذا ما يسبب الألم.

إحمرار المفاصل: يحدث ذلك بسبب توسع الشعيرات الدموية الموجودة فى منطقة المفاصل مما يسبب تهيج الجلد وإحمرار الجلد حول المفاصل.

سخونة المفاصل: نتيجه الحركة المفرطة فإن ذلك يسبب سخونة المفاصل وهذا يدل على وجود الروماتيزم.

صلابة المفاصل: من أعراض الروماتيزم المبكرة وهذا غالبا ما يحدث فى الصباح عند الاستيقاظ من النوم حيث تكون حركة المفاصل صعبة وعدم القدرة على تحريكها.

عدم قدرة المفاصل على أداء وظيفتها وحركتها ويحدث خلل أثناء المشي و تقوس القدمين.

يحدث الإصابة بالأنيميا.

إرتفاع فى درجة حرارة الجسم.

تأخر الحالة الصحية.

زيادة الشعور بالإكتئاب.

علاج الروماتيزم نهائيا

الكثير من المصابون بالروماتيزم يبحثون عن علاج نهائي للروماتيزم ولكن الروماتيزم مرض مزمن، لا يوجد علاج نهائي له، ولكن لابد من المتابعة مع طبيب متخصص فى علاج الروماتيزم للتقليل من أعراضه وعدم زيادة فرصة الإصابة به.

بالرغم من أنه لا يوجد علاج نهائي للروماتيزم ولكن تستخدم بعض الأدوية للحد من أعراض الروماتيزم مثل أدوية الكورتيزون، وبعض الطرق الصحيحية مثل المحافظة على الجسم و تجنب الضغط على المفاصل، و في حاله إرتفاع درجه الحرارة يجب الراحة التامة حتى تقلل درجة الحرارة ويقل إلتهاب المفاصل و الآلام المصاحبة له ويبدأ المريض في الحركة بالتدريج.

طرق علاج الروماتيزم نهائيا بالدواء

بعض الأدوية تساعد على الحد من أعراض الروماتيزم بدرجة كبيرة ولا تتخلص منه نهائيا ولكن تصبح فرصة الإصابة بالروماتيزم أو وجوده في الجسم فرصه ضئيلة جدا، ويظل المريض مصاب بالروماتيزم ولكن يتطلب ذلك الإستمرار على كورس علاج متكامل من علاج الروماتيزم وبعض الأدوية التي تستخدم فى علاج الروماتيزم هي:

البنسلين والمضادات الحيوية وهي تساعد على التخلص من البكتيريا التي تسبب التهاب المفاصل مثل حمى الروماتيزم حيث تستخدم أدوية الفينوكسيمثيل بنسلين، ويتم تناوله عن طريق الفم وهو عبارة عن زجاجة شراب زيادة تركيز 250 مللي يتم تناولها كل 6 ساعات اي اربع مرات فى اليوم أو تركيز 500 مللي يتم تناولها كل 12 ساعه اي 2 مرات في اليوم لمدة 10 أيام.

عند الإصابة بحساسية تجاه البنسلين فإن يتم استخدام مضادات الإريثرومايسين أو التتراسيكلين.

الكورتيزون: يعتبر الكورتيزون كعلاج سحري حيث أنه يقلل من حدة الألم بدرجة كبيرة و يمنع تدهور المفاصل والأنسجة ويتم تناوله المريض يوميا جرعة ذات تركيز 60 ملي، 120 ملي، وهذه التركيزات الدوائيه يتم تقسيمها على أربع مرات، وذلك لكي تقل أعراض الروماتيزم وكذلك يقلل من ترسب كريات الدم حتى تصل إلى المستوى الطبيعي، علاج الكورتيزون لا يمكن ايقافه مرة واحدة ولكن لابد من إيقافه بالتدريج عن طريق تقليل الجرعة فى كل مرة.

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