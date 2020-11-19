كيف احتفلت أندية الدوري السعودي بـ ذكرى البيعة السادسة لـ الملك سلمان ؟

المواطن - محمد سمعه

قدمت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ذكرى البيعة السادسة آيات التهنئة والولاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الأندية ترفع أسمى آيات التهنئة لـ الملك سلمان بمناسبة ذكرى البيعة السادسة:

ورفعت أندية الأهلي والهلال والنصر والاتحاد وضمك والقادسية والعين والشباب والفيصلي والتعاون والاتفاق وأبها والوحدة والباطن والرائد والفتح أسمى آيات التهنئة إلى الملك سلمان بمناسبة ذكرى البيعة السادسة.

مواجهات الجولة الخامسة من دوري المحترفين:

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستبدأ يوم الاثنين المقبل بست مباريات.

وستكون المباريات كالتالي يوم الاثنين: “الرائد ضد أبها، ضمك ضد العين، القادسية ضد الباطن، الفيصلي ضد الاتحاد، الأهلي ضد الشباب، الهلال ضد النصر”.

بينما تُقام مباراتان يوم الثلاثاء المقبل وهما “التعاون والوحدة والاتفاق ضد الفتح”.

وفي وقت سابق، قررت لجنة المسابقات في الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراتين لفريقي الهلال والنصر بسبب نهائي كأس الملك موسم 2019/ 2020.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الهلال ضد الفتح، وأبها مع النصر ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

ويلعب أبها ضد النصر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 3:35 عصرًا، فيما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفتح عند الساعة 5:40 مساءً على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض. ومن المقرر أن يلعب الهلال والنصر في نهائي كأس الملك يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري؛ ما دفع لجنة المسابقات إلى تأجيل مبارياتهم في الجولة السادسة.

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