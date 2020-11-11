كيف تطبخ الفاصوليا البيضاء

تتسائل بعض الامهات عن كيف تطبخ الفاصوليا البيضاء حيث أنه يوجد أكثر من طريقة لطهيها فتبحث الأمهات عن ذلك حتى تنوع في طريقة تقديم الفاصوليا للعائلة.

الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا من أنواع البقوليات وهي شكلها مثل الكلية وأطول النباتات الزراعية، وتحتوي على العديد من الفوائد الضرورية للجسم، وتعتبر مصدر للكربوهيدرات.

كيف تطبخ الفاصوليا البيضاء بالزيت

المكونات

ربع كيلو فاصوليا 5 فص الثوم. 5 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملح طعام وفلفل أسود. 5 ملعقة كبيرة من الكزبرة. 3 ملعقة صغيرة من رب البندورة. 5 ملعقة كبيرة من البقدونس. عدد 1 جزر مقطعة مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير

فى إناء مملوء نصفه بالماء ونضع الفاصوليا ونتركها حتى تقترب من التسوية ثم نضيف إليها الجزر.

نترك الجزر لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يستوي.

نضيف البندورة والملح والفلفل الأسود.

فى مقلاة نضع زيت الزيتون ونتركه حتى يسخن ثم نضع الكزبرة والثوم التشويح لمدة 3 دقائق ثم نسكبها على الفاصوليا ونقلب.

نترك الفاصوليا بالمكونات لمدة 5 دقائق على النار ثم نرفعها من على النار.

توضع الفاصوليا فى أطباق التقديم وتزيين الفاصوليا بالبقدونس ونقدمها ساخنة.

نقدم الأرز مع الفاصوليا.

الفاصوليا البيضاء بالدجاج

كيف تطبخ الفاصوليا البيضاء بالدجاج واحدة من أسهل الطرق وكلك لها طعم لذيذ ومن خلال موقع المواطن نوضح الطريقة.

المكونات

كيلو صدور دجاج مقطعة. عدد 1 بصلة كبيرة مقطعة. 3 ملعقة صغيرة من الكمون. نصف كيلو فاصوليا بيضاء جافة. 2 كوب من عصير طماطم. ربع كوب من زيت الزيتون. ملح وفلفل أسمر وبهارات حسب الرغبة. أرز أسمر سبق طهيه.

طريقة التحضير

نضع الفاصوليا فى إناء يحتوي على ماء ونتركه منقوع طوال الليل.

فى الصباح نقوم بسلق الفاصوليا لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

نرفع الفاصوليا من على النار و نصفيها ونتركها جانبا.

فى وعاء عميق نضع الزيت ونتركه حتى يسخن ثم نضيف البصل والثوم للتشويح .

نضيف قطع الدجاج ونقلبها لمدة 5 دقائق.

نضيف البهارات والتوابل والفلفل الأسود ونقلب لمدة دقيقتين ثم نضيف الماء حتى يغطي صدور الدجاج.

نترك الدجاج على النار لمدة 40 الى 45 دقيقة حتى تستوي صدور الدجاج ونقوم بتصفية الدجاج من المرق أو الشوربة.

نضيف الطماطم والفاصوليا و نترك المكونات على النار لمدة نصف ساعة.

يتم تقديم الفاصوليا مع الأرز الأسمر المطهي سابقا

كيف تطبخ الفاصوليا البيضاء بدون نقع

المكونات

نصف كيلو من الفاصوليا البيضاء. 4 ثمرات من الطماطم المقطعه مكعبات. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج صودا. عدد 1 بصلة كبيرة مفرومة. نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. 3 ملعقه صغيره من الصلصة. كوب إلا ربع من مرق الدجاج. 4 فص ثوم مهروس. ربع كوب زيت نباتي. ملح طعام. ملعقة صغيرة من البابريكا

طريقة التحضير

فى وعاء الضغط نضع الفاصوليا ونضيف لها البيكنج صودا ونغطيها بالماء.

نغلق وعاء الضغط ونشغل جهاز الضغط لمدة 45 دقيقة حتى تستوي حبوب الفاصوليا.

فى وعاء نضع الزيت ونتركه حتى يسخن.

نضيف البصل والثوم ونقلب حتى يذبل ويصفر.

نضيف الصلصة والطماطم، والملح والبهارات والبابريكا والفلفل الاسود ومرق الدجاج.

نضيف الفاصوليا الى الصلصة ونتركها على النار لمدة 15-20 دقيقة على نار هادئة حتى تمتص الفاصوليا الصلصة وتشرب منها ثم نرفعها من على النار.

تقدم الفاصوليا ساخنة وبالهناء والشفاء.

كيف تطبخ الفاصوليا البيضاء بصلصة الطماطم

المكونات

كيلو إلا ربع من الفاصولياء. 2 كوب عصير طماطم 2 فص ثوم مهروس. عدد 1 بصلة كبيرة مقطعة. كوب وربع ماء. 6 ملعقة كبيرة زيتزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بنقع الفاصولياء لمدة ساعتين أو أكثر ثم نصفيها من الماء.

نضع ماء جديد على الفاصوليا ونضعها على النار ونتركها حتى تستوي.

فى وعاء نضع 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونتركه حتى يسخن.

نضيف البصل والثوم ونقلب حتى يذبل ويصفر لونه.

نضيف الفاصوليا بعد تصفيتها من ماء السلق والطماطم ونتركه على النار حتى تغلي الطماطم.

نضيف باقي زيت الزيتون ونقلب ثم نتركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة ورفعه من على النار.

تقدم الفاصوليا ساخنة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء المصرية

المكونات

3 كوب من الفاصولياء. عدد 2 ثمرة طماطم متوسطة الحجم مفرومة. عدد 1 بصلة صغيرة مفرومة. عدد واحد فلفل حار مفروم. ملح أبيض وفلفل أسود.

طريقة التحضير

أولا نقوم بنقع الفاصوليا لمدة ساعتين إلى أربع ساعات فى ماء دافئ ثم نصفيها.

نضع الفاصوليا فى جديد دافئ ونضعها على النار ونتركها حتى تستوي لمده 30 دقيقه ثم نرفعها من على النار ونصفيها وشطفها بالماء.

فى وعاء نضع الزيت ونتركه حتى يسخن.

نضيف البصل ونقلب حتى يذبل ويصفر لونه ثم نضيف الطماطم والملح والفلفل الأسود ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تغلي الطماطم.

نضيف الفاصوليا ونضيف كوب من الماء المغلى ونتركها حتى تستوي.

كيف تطبخ الفاصوليا البيضاء بتركيا

المكونات

500 جرام من الفاصوليا. 4 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم. عدد 1 بصلة كبيرة مفرومة. كوب من الكرفس المفروم. اثنين لثلاثه حبات من الجزر مقطع مكعبات. 2 فص ثوم مفروم. 6 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. 3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم. ربع ملعقة كبيرة من الملح. ليمونة واحدة. رشة بهار. ربع ملعقة كبيرة من السكر. 3 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم. رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير

فى إناء على النار نضيف زيت الزيتون ونتركه حتى يسخن.

نضيف البصل ونقلب لمدة دقيقتين حتى يصفر ويذبل لونه.

نضيف الكرفس والجزر والثوم ونقلب لمدة 2 إلى ثلاث دقائق.

نضيف الفاصوليا بعد سلقها ونقلب ونضيف صلصة الطماطم.

نضيف الملح والفلفل الأسود والبهار ونقلب.

ثم نترك المكونات على النار لمدة 5 الى 10 دقائق ثم نرفعها من على النار ونضعها في طبق التقديم.

نعصر عليها الليمون ونزينها بالبقدونس وبالهناء والشفاء

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