كيف حفزت جماهير الأهلي المصري كهربا بعد إصابته بـ كورونا ؟

المواطن - محمد سمعه

حفزت جماهير الأهلي المصري، اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” وذلك بعد أن تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، وذلك قبل مواجهة نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

ودشنت جماهير الأهلي وسم ” النجمة التاسعة يا كهربا” في إشارة منها إلى ثقتها في اللاعب للمشاركة أمام الزمالك في النهائي الإفريقي وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي المصري.

وكتب لاعب الأهلي عبر حسابه في “الفيسبوك” اليوم: ” الحمد لله على كل شيء، أُصبت بـ كورونا، دعواتكم”.

تعليق سيد عبدالحفيظ بعد إصابة كهربا بـ كورونا

وعلق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي على إصابة اللاعب بالفيروس قائلًا في تصريحات صحفية: “جميع عينات لاعبي الأهلي جاءت سلبية، باستثناء كهربا وطالبنا جميع اللاعبين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية”.

وقبل مباراة الأهلي ضد الزمالك، كان حازم إمام ظهير الزمالك أُصيب بفيروس كورونا.

ومن المتوقع ألا يشارك لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم في لقاء الزمالك يوم الجمعة المقبلة، حيث سيدخل حاليًا بفترة الحجر الصحي.

الأهلي عانى من إصابات نجومه بالتوقف الدولي

وكان الأهلي عانى من إصابة اللاعب محمد هاني ظهير أيمن الفريق في مباراة منتخب مصر ضد توجو يوم السبت الماضي، ومن إصابة اللاعب المالي أليو ديانج، الذي كان يشارك مع منتخب بلاده قبل يومين في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وسبق لـ كهربا أن لعب في صفوف نادي الاتحاد في الدوري السعودي، على سبيل الإعارة من الزمالك المصري وقدم موسمين مع العميد على أعلى مستوى.

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