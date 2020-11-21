كيف سيُصدر لوشيسكو تعليماته لنجوم الهلال بالديربي رغم غيابه ؟

المواطن - محمد سمعه

سيغيب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال عن التواجد على مقاعد البدلاء في مباراة النصر بعد غد الاثنين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن أُصيب بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن لوشيسكو سيفتح خط اتصال مباشر مع أحد مساعديه خلال مجريات اللقاء، لتوجيه وإصدار التعليمات للاعبين كما لو أنه موجود على الخط.

اجتماع عن بُعد بين لوشيسكو ونجوم الهلال لشرح الخطة

وقبل المباراة سيعقد لوشيسكو اجتماعًا عن بُعد مع نجوم الأزرق لشرح الخطة الفنية والطريقة التي سيعتمد عليها ضد النصر.

وتوجد شكوك حول قدرة لوشيسكو على اللحاق بنهائي كأس الملك أيضًا يوم السبت 28 نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق، قرر نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، استقطاب حكام أجانب وذلك لمباراتي الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الأسبوع الحالي.

ماذا فعل النصر لاستقدام حكام أجانب ؟

وكشف الإعلامي الرياضي والناقد بندر العتيبي تفاصيل ما قام به العالمي لاستقطاب حكام أجانب لمباراتي الهلال في الدوري والكأس.

وكتب العتيبي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” إدارة العالمي هي من تكفلت بحكام مباراة الاثنين بعدما رفضت إدارة الهلال، والاتحاد السعودي أعلن أنه سيكون هناك حكام أجانب لنهائي كأس الملك، وتريساكو كشف بأن الطاقم التحكيمي نفسه سيدير المباراتين في الدوري ونهائي كأس الملك، وهذا يعني أن إدارة العالمي تكفلت بحكام مباراتين”.

وحرصت إدارة النصر على التكفل ببقاء الطاقم التحكيمي الأجنبي في السعودية بعد نهاية مباراة الفريقين في الدوري، وذلك لضمان تواجده في نهائي كأس الملك يوم السبت المقبل.

شارك الخبر