كيف يؤكل القرنبيط

القرنبيط أحد أنواع الخضروات الهامة ولكن كيف يؤكل القرنبيط فيمكن تحضيرها بأكثر من طريقة سواء كان مقلي أو مشوي وقد يفضل البعض تناوله مطبوخًا.

القرنبيط

هو أحد أنواع الخضروات ويسمي باسم الزهرة أو الشفلور وهو يزرع في بلاد أفريقيا حيث أنه مشهور جدًا فى دول الخليج العربي ويتم تحضيره بأكثر من طريقة وكل طريقة تتميز بأن طعمها مختلف وذات مذاق حلو ويتم تحضيره مشوي أو مقلي أو مطبوخة.

كيفية تحضير القرنبيط عملية السلق

نبات القرنبيط يتم تحضيره بطريقة سهلة كالآتي: يتم تقطيع القرنبيط من المكان الذي بين الجذع والرأس، وتفصل الجزئين عن بعضهما وتقطع زهرات القرنبيط وترمي الجزء الصلب، أما باقى زهرات الرأس ونقطعها صغيرة ونضعها في مصفاة ونغسلها، ثم بعد ذلك فى إناء على النار به ماء مغلي نسقط القرنبيط ونقلب عدة دقائق حتى يصبح طري ونخرجه فى مصفاه.

كيف يؤكل القرنبيط مقلي

وبعد أن ذكرنا كيفية سلق القرنبيط نوضح جميع الطرق التي يؤكل بها القرنبيط وذلك من خلال موقع المواطن

المكونات:

حبة قرنبيط واحدة كبيرة. كوب وربع دقيق. 3 بيضة. كوب إلا ربع لبن رائب. 1 فص ثوم مفروم. كوب إلا ربع كزبرة مفرومة. ربع كوب شبت مفروم. ملح طعام، وبهارات، فلفل أسود، وشطة. زيت القلي.

طريقة التحضير

أولاً نقوم بتقطيع القرنبيط إلى قطع متوسطة الحجم ونفصل كل زهرة عن الأخرى.

نضع على النار إناء يحتوي على ماء ساخن ونسقط القرنبيط ونضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض وربع ملعقة صغيرة من الكمون ونتركه 5 دقائق يستوي ثم نضعه فى مصفاه.

فى وعاء عميق نضع اللبن والبيض والثوم والدقيق والفلفل والبهارات والشطه والكمون والكزبره والشبت ونقلبهم حتى يصبح خليط ذات قوام متجانس.

نضع القرنبيط فى الخليط ونقلب جيدًا حتى يصبح متبلا بالخلطة.

نضع على النار طاسة للقلي تحتوي على زيت ونترك الزيت حتى يسخن ثم نضع القرنبيط حتى يستوي لمدة 15 إلى 20 ونخرجه من الطاسة.

يوضع فى طبق التقديم ويقدم ساخنًا.

يخنة القرنبيط

المكونات

حبة كبيرة من القرنبيط. نصف كيلو من لحم الغنم (موزات) 2 فص من الثوم. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. كوب إلا ربع كزبرة خضراء. 3 حبات من الهال. عود من القرفة. ورقة غار. نصف ملعقة كبيرة من الملح. 2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. زيت القلي.

طريقة التحضير

سلق القرنبيط فى الماء ونضيف إليه الكمون ونتركه لمدة 7-10 دقائق حتي يستوي ثم نخرجه من الماء فى المصفاة.

نضع اللحم فى إناء مملوء نصفه بالماء لسلق اللحمة ونضيف معها الهيل، القرفة، وورقة الغار.

نترك اللحم على النار حتى ينضج مقدار 40-60 دقيقة حتى يستوي.

نضع الزيت فى طاسة القلي حتي يسخن ثم نسقط القرنبيط ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي نخرجه من على النار.

نضع القرنبيط على مناديل ورقية حتى تمتص الزائد من الزيت.

فى وعاء نضع القرنبيط فى شكل متساوي ونضع فوقه قطع اللحم ونضيف مرقة اللحم عليه.

نهرس الثوم ونضيفه إلى اللحم والقرنبيط فى الوعاء.

نضيف عصير الليمون، والملح الى الوعاء ونترك اليخنة لمدة 5 -7 دقائق حتى تستوي.

تزين اليخنة بالكزبرة وتقدم ساخنة.

كيف يؤكل القرنبيط المطبوخ

المكونات

حبة قرنبيط متوسطة الحجم مقطعة ومسلوقة. 2 كوب ونصف من عصير الطماطم. عدد 1 بصلة كبيرة مفرومة. كوب إلا ربع من الجزر. كوب ونصف من مرق لحم. ملح وفلفل أسود. ملعقة كبيرة ثوم مفروم. كوب صلصة. 3 ملعقة صغيرة سمنة.

طريقة التحضير

فى مقلاة نضع السمن ونتركه حتي يسخن.

نضيف البصل ونقلب حتى يأخذ لون أصفر.

نضيف الجزر والثوم ونقلب لمدة 3 دقائق.

نضيف الطماطم والصلصة ونترك الطماطم حتى تتسبك لمدة 10-15 دقيقة.

نضيف القرنبيط والمرقة ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يستوي ثم يقدم ساخنا مع الأرز.

كيف يؤكل القرنبيط بالطحينة.

المكونات

قرنبيطة متوسطة الحجم مقطعة ومسلوقة. 3 فص ثوم مفروم. كوب إلا ربع طحينة. 5 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. كوب و ربع زيت. نصف كوب ماء. ملح طعام وفلفل أسود. كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير

فى طاسة القلي نضع الزيت ونتركه حتى يسخن.

نضيف القرنبيط ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبى ثم نرفعه من على النار.

فى وعاء نضع الطحينة وعصير الليمون والملح والثوم والماء حتى نحصل على قوام متجانس.

نضيف القرنبيط إلى الطحينة مع باقي المكونات.

نضع القرنبيط فى طبق التقديم ونزينه بالبقدونس.

كيف يؤكل القرنبيط بطريقة صحية

المكونات

حبة من القرنبيط متوسطة الحجم. 2 بيضة. حزمة من البقدونس. كوب وربع لبن. ملح طعام، فلفل أسود، بابريكا، زعتر، كمون. 5 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. 2 ملعقة كبيرة دقيق.

طريقة التحضير

فى وعاء مملوء نصفه بالماء نتركه حتى يغلى ثم نضيف القرنبيط ورشة الكمون.

نترك القرنبيط عشر دقائق حتى ينضج ثم نخرجها من الماء ونصفيه ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة.

فى طبق نقوم بتقطيع حزمة البقدونس.

فى وعاء نضع البيض واللبن والبهارات والفلفل والكمون والبابريكا والزعتر وزيت الزيتون والبقدونس.

نقلب المكونات مع بعضها ونضيف إليها القرنبيط والدقيق ونقلب جيدا.

نضع المكونات فى صينية الفرن ونضعها فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتى تنضج وتستوي.

كيف يؤكل القرنبيط المشوي

المكونات

3 ملعقة صغيرة من الثوم. حبة كبيرة من القرنبيط مقطعة ومسلوقة. ربع كوب من زيت الزيتون. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 2 ملعقة صغيرة من البقدونس. 5 ملعقة كبيرة من الجبن البارميزان المبشور.

طريقة التحضير

نشعل الفرن ونتركه حتى يسخن.

فى وعاء نضع الثوم وزيت الزيتون والملح والفلفل.

صينية الفرن ندهنها بزيت الزيتون.

نضع القرنبيط في صينية الفرن ونسكب الخليط المتكون فى الوعاء على القرنبيط.

نضع الصينية في الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى يصبح نصف مستوى ثم نخرجه ونضيف إليه جبن البارميزان المبشور وندخله الفرن مره اخرى لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تذوب الجبنة و يصبح الوجه محمر ونخرجها من الفرن.

يتم تقديمها مع السلطة.

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