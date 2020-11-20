لاعبون سيشاركون للمرة الأولى في ديربي الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

يشهد ديربي الهلال والنصر، المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشاركة 4 لاعبين في الديربي للمرة الأولى من فريق الهلال، بجانب مشاركة 5 لاعبين للمرة الأولى في الديربي من صفوف النصر.

وسيشارك من الهلال في الديربي للمرة الأولى كل من الأرجنتيني لوسيانو فيتو وفواز الطريس والحارسين عبدالله الجدعاني وفواز الطريس، بينما سيشارك من النصر كل من علي لاجامي وعلي الحسن والأرجنتيني بيتي مارتينيز وعبدالفتاح عسيري واللاعب عبدالمجيد الصليهم.

العالمي يُجهز يحيى الشهري لـ ديربي الهلال والنصر:

وفي سياق آخر، يسعى نادي النصر لتجهيز نجمه يحيى الشهري وباقي أوراقه الرابحة، وذلك استعدادًا لمواجهة جاره الهلال يوم الاثنين المقبل بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب العالمي في تحقيق الفوز على الهلال، وذلك لتجديد آماله في المنافسة على لقب دوري المحترفين بالموسم الحالي.

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “بدأ يحيى الشهري نجم النصر، برنامجه اللياقي والإعدادي وذلك لتجهيزه لمباريات النصر المقبلة بإذن الله”.

وكان عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بـ النصر، أشار اليوم الجمعة عبر حسابه في “تويتر” إلى أنه سيبتعد عن المشهد الرياضي بشكل مؤقت حتى نهاية مباراة الهلال والنصر يوم الاثنين المقبل في الدوري.

العالمي يخسر بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا:

يذكر أن النصر كان ودع دوري أبطال آسيا 2020 من دور الأربعة، وذلك بعد الخسارة أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية.

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