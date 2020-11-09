لاعبو المنتخب السعودي ينتظمون في معسكر الرياض

المواطن - مروة نبيل

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، في المعسكر الإعدادي الذي تحتضنه العاصمة الرياض، بالتزامن مع أيام “فيفا” لشهر نوفمبر الحالي.

معسكر المنتخب السعودي

ويأتي معسكر المنتخب السعودي خلال الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر الحالي، وذلك في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واستهل لاعبو الأخضر معسكر الرياض بإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد، من أجل التأكد من سلامتهم جميعًا، على أن يبدأ تدريباته، مساء اليوم، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لمواجهة نظيره الجامايكي في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

الاستعداد للتصفيات الآسيوية

وأكد مدير الأخضر، حسين الصادق أن أهمية المعسكر تأتي في إطار خطة الإعداد للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي ستستأنف خلال شهر مارس من العام المقبل بعد انقطاع طويل بسبب الجائحة.

وأضاف الصادق: “الأخضر سيستضيف وديًا منتخب جامايكا وهو صاحب مركز جيد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، الأمر الذي يتيح للمدرب فرصة تطبيق رؤيته الفنية للمرحلة المقبلة”.

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