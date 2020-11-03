‎الرئيسية
العالم
لا تدخلات خارجية في الانتخابات الأمريكية حتى الآن

لا تدخلات خارجية في الانتخابات الأمريكية حتى الآن

2020/11/03
الساعة 7:56 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
20
0
طباعة
لا تدخلات خارجية في الانتخابات الأمريكية حتى الآن الانتخابات الأمريكية
المواطن - متابعة

أفاد الأمن الداخلي الأمريكي أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي مؤشر على تدخل خارجي في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وتتهم جهات أمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية السابقة التي قادت الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض لكن موسكو تنفي باستمرار هذه الاتهامات.

ويشهد اليوم الثلاثاء انطلاق جولة التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية وسط مشاركة شعبية غير مسبوقة من المتوقع أن تكون الأكبر منذ 100 عام تقريبًا.


ذات صلة :
  • سرور يُذكر السويكت بموقف النصر التاريخي عام 2001
    •
  • الرئيس الجزائري يواصل علاج كورونا في ألمانيا وحالته تتحسن
    •
  • جمعية كفيف تدشن حملة الوقاية خير من العلاج
    •
  • #وظائف صحية وإدارية شاغرة في شركة بوبا العربية
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :