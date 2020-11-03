لا تدخلات خارجية في الانتخابات الأمريكية حتى الآن

المواطن - متابعة

أفاد الأمن الداخلي الأمريكي أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي مؤشر على تدخل خارجي في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وتتهم جهات أمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية السابقة التي قادت الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض لكن موسكو تنفي باستمرار هذه الاتهامات.

ويشهد اليوم الثلاثاء انطلاق جولة التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية وسط مشاركة شعبية غير مسبوقة من المتوقع أن تكون الأكبر منذ 100 عام تقريبًا.

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