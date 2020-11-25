لا مخاطر من أكل الشوفان يوميًا وهذه طرق تناوله

المواطن - محمد داوود - جدة

يحرص العديد من أفراد المجتمع على تناول الشوفان يوميًا لفوائده الغذائية واحتوائه على العديد من الفيتامينات للجسم مثل فيتامين ”هـ، ب 6، ب 5” وكذلك بعض المعادن مثل الحديد والسلينيوم والمغنيسيوم والنحاس، ولكن تناوله بشكل يومي يؤثر على الصحة.

تغذية متوازنة للجسم:

وقالت استشارية التغذية فائزة البيشي لـ”المواطن“: إنه ليس هناك أي مخاطر صحية من تناول الشوفان يوميًا بمعدل بسيط تعادل ٣-٤ ملاعق كبيرة، بل بالعكس ينصح بذلك، لأن الشوفان يحتوي على عناصر مهمة ويعتبر من الحبوب الكاملة الصحية المثالية، إذ يوفر تغذية متوازنة للجسم، بالإضافة إلى الألياف والمواد المضادة للأكسدة، ويحتوي أيضًا على البروتين والكربوهيدرات والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن.

تقليل الإصابة بالأمراض:

وتابعت: “الشوفان يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، كما يحتوي على مواد كيميائية نباتية لها القدرة على تقليل احتمال الإصابة ببعض أنواع السرطان، بجانب ذلك يساعد على فقدان الوزن، وخصوصًا عند تناوله بانتظام في وجبة الإفطار الصباحية، إذ يساعد على الشعور بالامتلاء بسبب وجود الألياف الغذائية به وأشهرها هو “بيتا جلوكان” والذي يساعد على الشعور بالامتلاء مما يجعل الفرد لا يتناول الكثير من الطعام.

وأضافت: “ومن فوائد الشوفان أنه يعتبر أحد مصادر الطاقة الطبيعية للجسم ومفيد للقلب والأوعية الدموية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والأحماض اللينولية “الدهون الجيدة”، وهي مكونات تساعد على منع ومحاربة والكوليسترول السيئ، ويساعد على منع الإصابة بأمراض الغدة الدرقية؛ إذ يحتوي الشوفان على اليود، وهو مكون يساعد على منع ومحاربة الأمراض المرتبطة بالغدة الدرقية.

طرق تناول الشوفان:

وحول طرق تناوله أوضحت الدكتورة البيشي: أن هناك عدة طرق لتناول الشوفان منها إضافته في الكيك، والحليب بجانب الحبوب الأخرى، إضافته في الخبز، والسلطة بعد طهيه، وإعداد مشروب الشوفان مع الفواكه، بجانب شوربة الشوفان مع قطع اللحم والدجاج، وغير ذلك من الأطعمة الأخرى.

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