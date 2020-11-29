لجنة المنشطات تتواجد في مباراة الأهلي والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة الأهلي والفيصلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد، تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

المنشطات تُراقب اللاعبين

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراة الأهلي والفيصلي اليوم بالجولة السادسة، وتم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

وتتواجد لجنة المنشطات بشكل مستمر خلال المباريات الماضية، حيث شهدت مباريات الشباب والتعاون والنصر والاتحاد في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تواجد فريق منها، بجانب مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي والفيصلي

ويلعب الأهلي والفيصلي عند الساعة 7:40 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في سادس جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم.

ويملك الراقي 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي صاحب المركز السادس.

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