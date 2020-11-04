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لقطات مباشرة من أمام البيت الأبيض وكلمة مرتقبة لـ ترامب
قبل حسم السباق الرئاسي أمام منافسه جو بايدن

لقطات مباشرة من أمام البيت الأبيض وكلمة مرتقبة لـ ترامب

2020/11/04
الساعة 9:57 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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لقطات مباشرة من أمام البيت الأبيض وكلمة مرتقبة لـ ترامب
المواطن - متابعة

نشرت قناة الإخبارية لقطات مباشرة من أمام البيت الأبيض قبل حسم السباق الرئاسي بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

وأفادت وسائل إعلامية بأن ترامب سيلقي بعد قليل كلمة مرتقبة من البيت الأبيض.

وأجريت الانتخابات الأمريكية، أمس الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره بايدن، حيث بدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيًّا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميًّا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المائة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقمًا قياسيًّا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

يذكر أن نحو 240 مليون أمريكي مسجلون للتصويت في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2020.

 


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