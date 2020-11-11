لماذا رفض النصر الاستغناء عن فيتوريا مؤخرًا ؟

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، لانتقادات قوية وذلك عقب الخسارة في أول 3 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وكانت إدارة العالمي تعرضت لضغوطات قوية بالفترة الأخيرة من جماهير الأصفر ومن أعضاء شرف النادي، وذلك بإقالة فيتوريا قبل مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

خسارة مالية كبرى تنتظر النصر لو أقال فيتوريا:

ولكن إذا اتخذت إدارة العالمي قرارًا بإقالة فيتوريا فسوف تتعرض لخسارة مالية كبيرة وهي دفع 12 مليون يورو للمدرب البرتغالي، وهي قيمة الشرط الجزائي والتعويضات التي ستُدفع للمدرب بسبب عدم استكمال العقد الممتد إلى عامين.

ولهذا السبب، فضلت إدارة النصر الإبقاء على فيتوريا، وحسم مصيره وفقًا لنتيجة نهائي كأس الملك ضد الهلال حيث ستُلعب المباراة في موعد يُحدد لاحقًا.

خالد القحطاني ضد قرار الإقالة:

وكان الناقد الرياضي خالد القحطاني تحدث لـ برنامج “الدوري مع وليد” مؤكدًا أنه ضد قرار إقالة فيتوريا؛ حتى لا يتعرض العالمي لخسارة فنية وأخرى اقتصادية. وأضاف القحطاني أن المدرب الجديد الذي سيأتي خلفًا لـ فيتوريا قد يرفض الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة النصر باختيارات فيتوريا مما يعني إهدارًا للمال العام. وفي السياق ذاته، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن إقالة فيتوريا وتعيين مدرب آخر يمثل إهدارًا للمال العام؛ كون المملكة هي التي تتولى الإنفاق على دعم الصفقات للأندية.

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