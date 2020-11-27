لماذا ستُقام مباراة ليفربول وميتييلاند في ألمانيا بدلًا من الدنمارك ؟

المواطن - محمد سمعه

ستستضيف مدينة دورتموند الألمانية، مباراة ليفربول الإنجليزي ضد نادي ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، لتُقام في ألمانيا بدلًا من الدنمارك رغم أن المباراة هي مباراة فريق ميتييلاند.

وذكر المتحدث باسم مدينة دورتموند أن المباراة ستُقام في المدينة الألمانية يوم 9 ديسمبر المقبل وذلك بسبب لوائح مكافحة فيروس كورونا وإجراءات العزل المتبعة في بريطانيا.

وإذا أُقيمت المباراة في الدنمارك فكان سيتعين على لاعبي الريدز الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند عودتهم من الدنمارك ولأن ألمانيا أقرب جغرافيًا عن الدنمارك من بريطانيا، فقد رحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإقامة المباراة في مدينة دورتموند مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية.

مدرب ليفربول يعود لمدينته المفضلة بعد غياب 5 سنوات

وبهذا الأمر فإن عودة يورجن كلوب مدرب الريدز إلى مدينة دورتموند ستكون بعد غياب دام لخمس سنوات، حيث ترك تدريب فريق بوروسيا دورتموند في عام 2015 لينضم لتدريب ليفربول في 8 أكتوبر من العام ذاته.

وفي سياق آخر، يعاني نادي ليفربول الإنجليزي من أزمة خطيرة، وذلك منذ تعاقد الريدز مع اللاعب البرتغالي دييغو جوتا قادمًا من فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

جوتا يثير قلق جماهير الريدز

ويقدم جوتا أداءً مذهلًا مع الريدز، منذ الانضمام له في صيف العام الحالي حيث أحرز 8 أهداف في 12 مباراة في مختلف البطولات.

وذكرت شبكة “ليفربول إيكو” المقربة من الريدز أن قدوم جوتا يهدد مصير المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو خاصة أن المدرب الألماني يورجن كلوب يعتمد على جوتا بشكل قوي في المباريات الأخيرة.

وأضافت الشبكة الرياضية أن جماهير الريدز أصبحت قلقة بشأن مصير الخط الهجومي في صفوف الفريق بعد قدوم جوتا، حيث من الممكن أن يتسبب قدومه في رحيل أحد الثلاثي إما في يناير 2021 أو بعد نهاية الموسم الحالي.

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