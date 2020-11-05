لماذا غرّم الاتحاد الآسيوي نادي التعاون 6000 دولار ؟

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط بـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغريم نادي التعاون؛ وذلك بعد مشاركة الفريق الكروي الأول بسكري القصيم في نسخة دوري أبطال آسيا 2020.

سبب تغريم التعاون من الاتحاد الآسيوي

وكان الموقع الرسمي لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكد أن سكري القصيم تم تغريمه 6000 دولار، بسبب قيام ممثليه بالتدخين داخل غرفة الملابس خلال مباراتي سكري القصيم ضد بيرسبوليس الإيراني يومي 15 و 18 سبتمبر الماضيين في دور المجموعات.

وفي يوم الاثنين الماضي، قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إصدار 3 غرامات مالية ضد ناديي الهلال والنصر، وذلك بعد أن شاركا في نسخة دوري أبطال آسيا 2020، التي أُقيمت في قطر خلال الفترة من منتصف سبتمبر حتى بداية أكتوبر الماضي.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارًا بتغريم النصر 3000 دولار أمريكي بسبب تأخر لاعبيه في النزول لأرضية الملعب أمام سباهان أصفهان الإيراني مما أدى لتأخر انطلاقة الشوط الثاني، كما تم تغريم النصر 1000 دولار بسبب تأخر وصول بعثة الفريق لملعب المباراة قبل مواجهة سباهان أصفهان الإيراني.

كما غرمت لجنة الانضباط، نادي الهلال 2250 دولار بسبب تأخر نزول لاعبي الهلال لأرضية الملعب لمواجهة فريق باختاكور الأوزبكي، علمًا بأنها المرة السادسة التي يرتكب فيها الهلال هذه المخالفة. مشوار الهلال والنصر والتعاون في البطولة الآسيوية وكان الهلال استُبعد من البطولة بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بينما ودع النصر البطولة من دور الـ4، وودع التعاون البطولة من دور ثمن النهائي بالخسارة ضد النصر.

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