لهذه الأسباب احذروا الفواكه المعلبة

المواطن- محمد داوود- جدة

تعتمد كثير من السيدات على وضع الفواكه المعلبة بجانب الوجبات الرئيسية والتي قد تجذب الأطفال أكثر من الكبار، فهل هذه المعلبات تعد أفضل من الفواكه الطازجة في قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية.

طريقة تعبئة الفواكه المعلبة

تقول استشارية التغذية العلاجية الدكتورة أريج صالح لـ”المواطن“: تمر الفواكه المعبأة بسلسلة من الإجراءات الكيميائية حتى يتم حفظها، ولا ينصح باستهلاكها بشكل يومي، إذ قد يفيد تناولها مرة شهريًا إذا تم وضعها في الكيك أو أي أنواع من الحلويات، ومن الخطأ أن يتم تناولها وكأنها فواكه طازجة.

تفقد الكثير من قيمتها الغذائية

وبينت أن أهم الانعكاسات غير الصحية لهذه الفواكه هي احتواؤها على نسبة عالية من السكريات، كما أنه عند حفظها في المعلبات يتم التخلص من الألياف التي تحتويها الثمرة، وبذلك تفقد الكثير من قيمتها الغذائية، وبجانب ذلك فإن تناول الفاكهة المعلبة بشكل شبه يومي يجعل الفرد يتناول كميات كبيرة من المواد الحافظة والضارة.

تحذير لمرضى الضغط

وأكدت الدكتورة صالح، أن بعض الأطعمة المعلبة قد تحتوي على نسبة عالية من الأملاح؛ مما يضر مرضى الضغط، وهو ما يترتب عليه انعكاسات على القلب وصحة الجسم بشكل عام، إذ إنه يجب الحد من تناول المعلبات الجاهزة، وخصوصًا التونة والخضراوات والفواكه المعلبة.

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