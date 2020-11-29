لوشيسكو: كتبت اسمي في قائمة تاريخية

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو عن سعادته البالغة بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

لوشيسكو سعيد بالثلاثية التاريخية

وتحدث لوشيسكو لراديو “سبورت 1” الروماني، اليوم الأحد، عن الفوز بالكأس، قائلًا: “أنا فخور للغاية بما حققته، لقد صنعت التاريخ في المملكة، لا أعتقد أن أحدًا قام بهذا الشيء في العالم العربي”.

وتابع: “الفوز بالثلاثية التاريخية أمر نادر للغاية حتى على مستوى العالم، هناك مدربون قلائل حققوا هذا الإنجاز.. أتذكر مورينيو مع إنتر وبيب غوارديولا مع برشلونة وبايرن ميونخ، وليبي مع جوانجزو الصيني”.

واختتم رازفان لوشيسكو تصريحاته بشأن إنجازاته المميزة مع الهلال قائلًا: “الآن كتبت اسمي في هذه القائمة التاريخية، هذا أمر رائع للغاية”.

الهلال يتوج بالثلاثية

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالأمس، بعد فوزه على النصر بهدفين مقابل هدف على درة الملاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق أن توج الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، ودوري أبطال آسيا 2019، وشارك في كأس العالم للأندية.

شارك الخبر