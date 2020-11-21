لوشيسكو يحدد بديل المعيوف في مباراة الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، استقر على بديل الحارس عبدالله المعيوف، الذي سيشارك بـ ديربي الهلال والنصر بعد غد الاثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتجه لوشيسكو للدفع بالحارس عبدالله الجدعاني ليكون بديل المعيوف أمام النصر بعد غد وفقًا لـ صحيفة “البلاد”.

خبر سار من سالم الدوسري قبل مباراة الهلال والنصر:

وفي وقت سابق، وجه سالم الدوسري لاعب نادي الهلال خبرًا سارًّا لجماهير الأزرق، وذلك قبل مواجهة النصر بعد غد الاثنين بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر الدوسري في مقطع فيديو متداول اليوم السبت مع أحد الجماهير الهلالية حيث قال له المشجع: ”جاهز لمواجهة النصر؟”.

ورد الدوسري قائلًا: ”إن شاء الله جاهز”. ماذا طلب الدوسري من جماهير الهلال ؟ وبالأمس، وجه الدوسري طلبًا شخصيًّا لجماهير الهلال، وذلك قبل مواجهة النصر مرتين خلال الأسبوع الحالي. ومن خلال مقطع فيديو نشره الدوسري عبر حسابه في Snap Chat قال لاعب الهلال للجماهير: “لا تنسوني من دعواتكم”. وكان الدوسري عانى من إصابة عضلية وأخرى في الساعد الأيمن بعد أن شارك في لقاء المنتخب السعودي الودي ضد جامايكا يوم السبت الماضي خلال فترة التوقف الدولي. وحتى الآن لم يُحسم مصير سالم الدوسري حول المشاركة في ديربي الهلال والنصر، لكن الأقرب هو عدم مشاركته في لقاء الدوري لتجهيزه من أجل المشاركة مع الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك بنهاية الأسبوع المقبل. وكان الزعيم صعد لنهائي كأس الملك على حساب نادي أبها بالفوز بثنائية نظيفة في دور الـ4، بينما صعد النصر على حساب الأهلي.

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