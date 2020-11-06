لوشيسكو يدفع القوة الضاربة في الهلال ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة فريقه الهلال ضد الاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لوشيسكو يدفع بالقوة الضاربة

ودفع لوشيسكو بالقوة الضاربة منذ البداية في مباراة الهلال ضد الاتفاق، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتحقيق الفوز، لمواصلة التقدم نحو صدارة ترتيب المسابقة.

وجاء تشكيل الهلال ضد الاتفاق كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم اليوم، كل من؛ عبدالله الجدعاني، محمد جحفلي، أمير كردي، محمد كنو، هتان باهبري، فواز الطريس، لوسيانو فييتو، صالح الشهري وعمر خربين.

الهلال ضد الاتفاق

ويلعب الهلال ضد الاتفاق اليوم عند الساعة 5:30 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفتح المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بـ6 نقاط.

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