ليان الظفيري ممثل السعودية بأولمبياد الروبوت: سأحقق المركز الذي يليق بي

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تأهلت الطالبة ليان بنت أحمد الظفيري من المتوسطة الـ17 في حفر الباطن للمشاركة في المنافسات الدولية في الأولمبياد العالمي للروبوت WRY، الذي سيقام في كندا عن بعد، وذلك بعد تحقيق المركز الثالث في التصفيات الوطنية في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم بمشاركة عدد من الإدارات التعليمية من مدن ومحافظات المملكة .

وقالت الطالبة ليان الظفيري في حديث لـ “المواطن“ : شاركت مرتين في بطولة الأولمبياد الوطني للربوت ولم يحالفني الحظ في المرة الأولى ووفقني الله في المرة الثانية لأتأهل إلى المنافسات الدولية في كندا بعد أن حققت المركز الثالث على مستوى المملكة.

وأضافت الظفيري: بإذن الله سأحقق المركز الذي يليق بي وهو الطموح الذي يعانق عنان السماء كما قال سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأتطلع بكل طموح إلى رؤية المملكة 2030 لمستقبل مشرق وتطلعات عالمية.

ومن جانبه، هنأ مدير تعليم حفر الباطن عايض الرحيلي المتأهلين للمرحلة النهائية في بطولة أولمبياد الروبوت العالمية WRO SAUDIA مؤكداً أن الاهتمام بهذه المنافسات يأتي إدراكاً من وزارة التعليم بأهمية إعداد وبناء جيل مبدع قادر على التفاعل مع العالم بلغة علمية وليسهم في تحقيق رؤية المملكة .

يشار إلى أن قسم نشاط الطالبات شارك في 8 فرق افتراضية وعادية على المستوى الوطني في الأولمبياد العالمي للروبوت ممثلة في كلٍّ من الطالبة ليان محمد عسيري والطالبة آلاء عبد الله العبدلي والطالبة ريما سليمان الحربي من المتوسطة الأولى بالذيبية والطالبة رنا لافي المطيري من المتوسطة الثانية للأبناء ممثلات الفئة الافتراضية.

فيما مثل الفرق العادية الطالبة لمى لايق الشمري من الابتدائية الـ 54 والطالبتان رهف علي الشمري وعذاري راجح السهلي من الابتدائية الـ 64 والطالبتان سارة عبدالله المتروك ودارين خالد المطيري من المتوسطة الـ 15 والطالبة ليان أحمد الظفيري من المتوسطة الـ 17 والتي تأهلت إلى الأولمبياد العالمي للروبوت.

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