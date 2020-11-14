ليبيا تفتح حدودها مع تونس بعد توقف 7 أشهر

المواطن - متابعة

أكّد آمر المعبر الحدودي الليبي، نور الدين الهوش، أن معبر رأس جدير الحدودي ببن قردان من ولاية مدنين استأنف اليوم عمله عقب توقف دام لأكثر من 7 أشهر جرّاء فيروس كورونا.

وقال الهوش في تصريح صحفي، اليوم السبت: إنه تم اتخاذ الاحتياطات الوقائية كافة للحد من انتشار الفيروس أثناء عودة حركة عبور الأشخاص والبضائع.

وأشار الهوش إلى أن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، سيزور المعبر الحدودي للاطلاع على الإجراءات الوقائية ومدى تطبيق البروتوكول الصحي الذي تم وضعه من الجانبين التونسي والليبي للوقاية من انتشار الفيروس.

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