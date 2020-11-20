ليس الهلال أو النصر .. إبراهيم القاسم يكشف للجميع فريقه المفضل

المواطن - محمد سمعه

كشف إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم عن فريقه الذي يعشقه ويشجعه منذ أن كان عمره 4 سنوات.

وقال القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “أنا اتفاقي منذ أن كان عمري 4 سنوات، والفريق الذي أشجعه لا أشاهد مبارياته هذه الأيام”.

إبراهيم القاسم يكشف سبب عدم متابعته لمباريات الاتفاق

وأضاف أمين عام اتحاد القدم: “لا أتابع المباريات حتى لا يؤثر ذلك على عملي، ولكن ليس شرطًا كون الاتفاق ليس منافسًا أن يخفف هذا من الضغط علي”.

وتابع القاسم: ” أي شخص يعمل في المجال الرياضي له ميول، وهذا شيء موجود في كل دول العالم، وليس السعودية فقط”.

وفي وقت سابق، كشف إبراهيم القاسم عن موعد مباراة السوبر السعودي المنتظر إقامتها بين ناديي الهلال والنصر.

وكانت بطولة السوبر انطلقت للمرة الأولى في عام 2013، بين ناديي الاتحاد والفتح، حيث تُوج فريق الفتح بالبطولة.

موعد السوبر السعودي بين الهلال والنصر

وقال القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد”: ” اتحاد القدم ليس لديه أي نية لإلغاء السوبر، والمباراة ستُقام في يناير 2021 بين الهلال والنصر”.

وكانت بطولة السوبر انطلقت للمرة الأولى في عام 2013، بين ناديي الاتحاد والفتح، حيث تُوج فريق الفتح بالبطولة.

يذكر أن آخر نتيجة مباراة في بطولة كأس السوبر السعودي، كانت بين فريقي التعاون والنصر وأُقيمت يوم 4 يناير 2020 في جدة، ووقتها حسم النصر اللقب لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

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