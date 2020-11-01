مؤسسة التحلية تفتح باب التقديم للخريجين في برنامج خبرة

أعلنت مؤسسة التحلية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم في “برنامج خبرة” التدريبي، للخريجين من الرجال والنساء، من حمَلة المؤهل الجامعي في عدة تخصصات، وذلك للتدريب لمدة 9 أشهر غير منتهية بالتوظيف؛ وذلك وفق التخصصات التالية:
– تخطيط الإنتاج والإدارة الصناعية.
– إدارة المشاريع.
– الأبحاث في تقنيات التحلية.
– السلامة والبيئة في المنشآت الصناعية.
– التسوق والاستثمار.
– التخطيط والأداء المؤسسي.
– إدارة الإمداد.
– الدراسات القانونية.
– المراسم والعلاقات العامة.
– تقنية المعلومات.
– المراجعة الداخلية.
– العلاقات الدولية.
– الجودة.
– الموارد البشرية.
شروط برنامج خبرة التدريبي في التحلية:
وبينت المؤسسة أن شروط البرنامج المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل البكالوريوس.
– ألا يقل المعدل عن (ممتاز) أو ما يعادله من النسبة المئوية أو التراكمية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– أن يكون المتقدم متفرغًا للبرنامج وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
– أن يكون المتقدم حديث التخرج.
– أن يجتاز المقابلة الشخصية.
– يتضمن البرنامج فترة تدريبية في (الأكاديمية السعودية للمياه) في مدينة الجبيل للجميع.
طريقة التقديم على برنامج خبرة التدريبي:
وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2020م.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).