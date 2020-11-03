مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

المواطن - واس

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، يوم أمس تداولاتها على ارتفاع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 423.45 نقطة، أو 1.60 بالمئة، إلى 26925.05 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 40.28 نقطة، أو 1.23 بالمئة ليغلق عند 3310.24 نقطة.

فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 46.02 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 10975.61 نقطة.

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