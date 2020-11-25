مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 14 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 52.62 نقطة ليقفل عند مستوى 8688.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 533 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 559 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أبو معطي ، والإعادة السعودية، وريدان، ومعدنية، ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، والواحة، وشمس، وبحر العرب، و صادرات فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4019%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، وأنابيب، والإعادة السعودية، وأبو معطي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، والأسماك، ومعدنية، والباحة، وأنابيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 594.45 نقطة ليقفل عند مستوى 20241.29 نقطة، وبتداولات بلغت 115 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.6مليون سهم تقاسمتها 2944 صفقة.

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