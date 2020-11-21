ماكرون: روسيا وتركيا يشعلان صراعًا ضد فرنسا في إفريقيا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا وروسيا بإشعال صراع ضد فرنسا في قارة إفريقيا، وهذا في مقابلة مع موقع جون أفريك الفرنسي، والتي نشرت يوم أمس الجمعة.

وقال ماكرون: “يجب ألا نكون ساذجين بشأن هذا الموضوع، العديد من المتحدثين الذين يصنعون مقاطع الفيديو، والذين يتواجدون في وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية، تمولهم روسيا أو تركيا”.

الخطر التركي الروسي:

وأضاف ماكرون أن روسيا وتركيا تلعبان على استياء ما بعد الاستعمار، وأوضح أنه تم تحريف تصريحاته من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، ومن قبل تركيا.

ووقفت فرنسا ضد مشاركة تركيا في مراقبة وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، ودعت بدلًا من ذلك إلى مزيد من الإشراف الدولي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه وزير الخارجية كليمان بون بالاستفزاز والعدوان المنهجي لتركيا.

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