ما الخطوة المقبلة لـ النصر بعد اعتماد تأهل بيرسبوليس للنهائي ؟

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل قليل عن رفض استئناف نادي النصر، الذي تقدم به ضد بيرسبوليس الإيراني، احتجاجًا على عدم أهلية مشاركة بعض من لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي.

إدارة النصر لن تصمت

ومن المتوقع تحرك إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت من أجل إيصال الاحتجاج لجهة رياضية أعلى من الاتحاد الآسيوي، حتى يضمن أصفر العاصمة حقوقه.

وذكر الناقد الرياضي والإعلامي وليد الصيعري في صحيفة “الرياضية” عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة العالمي ستتجه لرفع الاحتجاج إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” مع دفع نصف مليون دولار أمريكي كرسوم للاحتجاج، وذلك بعد أن عُرضت القضية على عدد من المحامين الذين استعانوا بهم في القضية.

يذكر أن العالمي كان لعب مع بيرسبوليس في دور الـ4 بدوري أبطال آسيا ولكنه ودع البطولة بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

وحقق النصر أول فوز له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021 بالفوز على نادي القادسية بهدفين دون رد بالجولة الرابعة.

الملحم كشف موعد حسم القضية قبل قرار “الآسيوي”

وقبل رفض استئناف العالمي، كان الناقد الرياضي عادل الملحم تكلم عن الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” أمس الأحد”: ” ‏قال لي يقولون يا بو صقر إنهم قبلوا احتجاج العالمي؟ أولًا منهم اللي يقولون؟ ثانيًا يا أخي أنا وكالة يقولون بالنسبة لي ما وراها إلا الضجة! ثالثًا قُبل احتجاج العالمي أو رُفض الخاسر منهما سيلجأ لمحكمة التحكيم الرياضي CAS. يعني السالفة علشان تُحسم تحتاج ثلاثة أسابيع تقريبًا”.

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