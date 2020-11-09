ما هي اعراض التهاب العصب الخامس

العصب الخامس يعمل على إرسال الإشارات التي تنبعث من الجبهة والفك والوجه إلى المخ والعكس ويتعرض للالتهاب ما هي اعراض التهاب العصب الخامس خاصة انه من الأعصاب المهمة في الوجه.

مرض العصب الخامس

من الممكن أن يصاب أي شخص بهذا المرض وهو لا يعتبر مرض خطير ولكن الإهمال فيه يتسبب في حدوث أضرار بالغة وسيذكر لنا موقع المواطن ما هو التهاب العصب الخامس وما هي أسبابه وأعراضه وكيف يمكن علاجه.

العصب الخامس وأهميته

يتكون العصب الخامس من اثنا عشر زوج من الأعصاب ويقوم الأطباء بوضع اسم ورقم لكل زوج من هذه الأزواج.

ويعتبر العصب الخامس من الأعصاب القحفية يوجد به أعصاب مهمة يطلق عليها الأطباء بثلاثي التوائم.

ما هى اعراض التهاب العصب الخامس التي يصاب به الشخص؟

من الممكن أن يصاب الشخص بالعصب الخامس ويتساءل عن ما هى اعراض التهاب العصب الخامس؟

يشعر الشخص الذي يبدأ في الإحساس بالتعب من العصب الخامس بأن هناك حرقة وألم في وجهه.

كما أن في بداية حدوث الالتهاب يظهر عرض على الشخص بأنه يشعر بألم ووجع شديد في الأسنان لا يقدر على تحمله مع التهاب وألم في الأغشية المخاطية وجلد الوجه في الجانب الذي يكون به الالتهاب.

إذا لم يتم استشارة الطبيب فوراً من الممكن أن تصاب أعصاب الوجه بالتهاب مثل العصب السابع والسادس والرابع.

من الأعراض التي تظهر على مريض العصب الخامس أنه لا يكون قادر على المضغ الطعام بسبب الألم وضعف عضلات الوجهة.

كما تظهر أعراض العصب الخامس على المريض بأن مخارج الحروف لا تكون واضحة كما أنه من الصعب أن يتحدث ويتكلم.

تجد أن الشخص الذي تظهر عليه أعراض العصب الخامس بأنه يتألم من شدة الوجع من ناحية واحدة في الجانب الذي به الالتهاب ويكون على هيئة فترات فهو يعتبر الألم مثل الصدمة الكهربائية.

ما هو العصب الخامس

إذا أصيب الشخص بالعصب الخامس يقوم الطبيب بطلب الفحوصات التي تبين هل هذا عصب خامس أم لا عن طريق عمل المريض رنين مغناطيسي أو أشعة مقطعية للعصب فهذه التحاليل تساعد كثيراً في فحص شرايين المخ ومعرفة ما السبب الذي أدى إلى تعرض الشخص لهذا الالتهاب.

يمكن اعتبار من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الشخص بالعصب الخامس هو إصابة الشخص بفيروس القوباء البسيطة أو أن يكون عند الشخص اورام في المخ من القاع أو هناك تشنجات والتهاب ات في العصب التصلبي أو أن يكون هناك أورام دماغية.

كما أن كثرة إصابة الشخص بالتوتر والقلق العصبي مع الضغط على الفك والأسنان يمكن أن يتسبب إصابة الشخص بالعصب الخامس.

كما يبدأ عند إصابة الشخص بالعصب الخامس أن تبدأ الإشارات الموصلة بالمخ الإشارات الكهربائية بالتوقف ويرجع ذلك إلى الضغط على الأوعية الدموية.

ويمكن اعتبار وتعريف أن العصب الخامس المسئول عن توصيل إشارات الإحساس إلى جميع أجزاء الجسم والتجويفين الفموي والأنفي مرض التهاب العصب الخامس لا يوجد له علاج مخصص معروف لعلاج هذا الالتهاب فكل التهاب له علاج يصفه الطبيب على حسب الحالة الصحية ونوعية الالتهاب.

يمكن أن يقوم الطبيب بوصف دواء يمنع الاكتئاب كطريقة من طرق العلاج أو أن يقوم بكتابة المسكنات التي تخفف من حدة الألم إذا لم يأتي العلاج بنتيجة من الممكن أن يضطر الطبيب لإجراء الجراحة.

ما هو السبب وراء شعور الشخص بألم في العصب الخامس؟

عندما يشعر الشخص بألم في الوجه يكون بسبب ان العصب الثلاثي التوائم في حالة من الحساسية والتهيج ويكون ذلك بسبب: السبب وراء إصابة الشخص بالعصب الخامس هو عندما يتعرض الشخص لحادث يؤثر على الوجه والأعصاب او أن يصاب الشخص بالجلطة.

كما أن في حالة أن الشخص مصاب بورم في المخ هذا الورم يقوم بالضغط على العصب.

يصاب الإنسان بالعصب الخامس عندما يتلف عنده الغمد المياليني نتيجة لأن الأوعية الدموية تقوم بالضغط الشديد للعصب.

كما أن عند إصابة الشخص بالتصلب اللويحي فقد يجعل الشخص يتأثر بالغمد المياليني.

من هم الأشخاص المعرضون للإصابة بألم في العصب الخامس؟

هناك أشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعصب الخامس مثل:

يعتبر الأشخاص الذين لهم تاريخ وراثي عائلي للإصابة بمرض العصب السابع.

كما أن من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بمرض العصب الخامس هم أصحاب مر ض الضغط العالي.

ويعتبر كبار السن والتي تزداد أعمارهم عن الخمسين عام هم أكثر الفئات عرضة لمرض التهاب العصب الخامس.

وبالمقارنة بين النساء أم الرجال النسبة الأكبر في الإصابة بمرض التهاب العصب الخامس نجد أن النساء هي الفئة الزائدة.

كيف يمكن الطبيب يعالج التهاب العصب الخامس

يقوم الطبيب بعد التشخيص ومعرفة نوع الالتهاب يكون العلاج عبارة عن تسليط ضوء الأشعة الحرارية على العصب المصاب.

كما أن الطبيب يقوم بكتابة الأدوية التي تحتوي على مضادات تمنع الحساسية والتي تعالج تهيج وحساسية العصب.

وهناك أدوية أخرى تعمل على تهدئة العصب واسترخائه ويمكن القول بأن المسكنات الطبيعية التي يعتاد عليها الإنسان في تسكين أي نوع من أنواع الألم لا تكون مؤثرة في علاج الألم الناتج عن العصب الخامس.

كما يصف الطبيب نوع من العلاج يساعد في تنشيط وحركة الأوعية الدموية التي تقوم بالضغط على العصب.

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