ما هي طريقة المسخن بالدجاج

تسأل السيدات عن ما هي طريقة المسخن بالدجاج من أجل تحضيره بالمنزل وتقديمه كوجبة لأفراد العائلة وكنوع من التغيير في طرق طهي الدجاج المعتاد عليها والتي تقدم بشكل يومي تقريبًا.

طريقة تحضير مسخن الدجاج

يقدم موقع المواطنطريقة المسخن بالدجاج بأسهل الخطوات وألذ نكهة:

المكونات

خبز. دجاجة كاملة. بصل. سماق. زيت زيتون. بهارات. جوزة الطيب. ملح. ورق غار. قرنفل. قرفة. كركم.

التحضير

نحضر قدر ونضع به حوالي اثنان ليتر ماء والقليل من ورق الغار والملعقة كبيرة قرفة وملعقة صغيرة كركم وترفع على النار حتى تغلي الماء.

ثم نسقط بها دجاج كاملة نظيفة وتترك حتى تنضج وتسلق بشكل كامل.

ثم نحضر مقلاة نضع بها ملعقة من زيت الزيتون ونرفعها على النار ثم نأتي ببصلة مقطعة ومفرومة ثم نضعها بالزيت الساخن وعليها القليل من السماق بمثابة نصف كميته وبهارات الدجاج ونقلب.

عندما يبدأ البصل في تغيير لونه ويصبح أرب إلى اللون الأصفر الباهت يتم وضع كوب من مرق الدجاج الناتج عن سلق الدجاجة.

وبعد غليان مرق الدجاج يتم نزول الدجاج المقطعة إلى أربع قطع منفصلين وتترك به لمدة أربع او خمس دقائق حتى تمتص من طعم ورائحة تحمير البصل والبهارات.

نحضر صينية نضع بها رغيف كامل من الخبز ونضع ليه قطعتين من الدجاج وندخلها الفرن حتى تشوى ويتغير لونها بفعل تشغيل الشواية عليها ثم تخرج.

ونعيد الخطوة السابقة مرة أخرى ولكن باستبدال الخبز برغيف خبز آخر وقطعتين أخرتين من الدجاج ويتوضع في الفرن وتحت الشواية ليتغير لونها للون الاحمر.

ثم نحضر مقلاة صغيرة ونضع بها نقطة من الزيت ونضيف لها مكسرات لابد من تقليبها حتى يتغير لونها ثم ترفع من على النار منعًا من احتراقها.

ثم نضع الدجاج في طبق التقديم وننثر عليه المكسرات المقلية.

طريقة تحضير المسخن الفلسطيني

أبدعت فلسطين في تحضير طريقة المسخن بالدجاج من خلال الخطوات التالية:

المكونات

دجاج. خبز. بصل. قرفة. هيل. ورق غار. قرنفل. ليمون مجفف او لومي. كزبرة جافة. فلفل أسود. كمون. بهارات. ملح. مرق ماجي. سماق. كاري. بابريكا. زنجبيل. زيت زيتون. زعفران.

التحضير

نحضر قدر كبير ونضع بها بصل مقطع وأعواد القرفة وهيل وورق غار وقرنفل وليمون مجفف مع لترين من الماء وملعقة كزبرة جافة وفلفل اسود ناعم وكمون ناعم وبهارات خاصة بالدجاج وملح ومكعب مرق دجاج.

وبعد عن يرفع على النار ويتم الغليان نضع به الدجاج المنطف من اجل إتمام سلق الدجاج في هذه التتبيلة وذلك يتم بعد مرور ستين دقيقة على غليان الماء والدجاج.

ثم اثناء طهي الدجاج نحضر مقلاة أو قدر صغير يوضع بها قطرات من زيت الزيتون وننزل بكمية لا بأس بها من البصل المفروم الناعم مع استمرار التقليب حتى يصبح لون البصل أصفر.

ثم ينثر الملح ويغطى القدر لمدة خمس دقائق.

ثم نزيل الغطاء ونسكب كوب من مرق الدجاج ونستكمل وضع البهارات مثل الزنجبيل والقرفة والقرنفل والكاري والبابريكا والهيل ثم نهدأ النهار وتترك حتى الغليان.

نحضر صينية ونضع بها رغيف خبر بعد وضعة في مرق البصل والدجاج ثم نضع البصل المقلي على وجه الخبز ثم نضع الصينية بالفرن.

وبعد أن يتغير لون الخبز ويصبح لونه أحمر يتم تقليب قطع الدجاج في البهارت مرة أخرى ثم تضع الدجاج في الفرن حتى يتغير لونها.

وأخيرًا نحضر طبق التقديم ونضع به الخبز المحمص وعلى وجه الدجاج المحمر وننثر عليه اللوزن المحمص والقدونس الأخضر المقطع.

مسخن الدجاج بالطريقة الاردنية

كل دولة وتقوم بصناعة مسخن الدجاج على طريقتها وبالتالي فإن الأردن أضيفت الكثير على طريقة المسخن بالدجاج حيث جعلت طعمه أفضل بكثير:

المكونات

دجاج ويفضل الصدور فقط. خبز الشاورما. بصل. زيت. ملح. سماق. فلفل أسود.

التحضير

نحضر قدر ونضع به ماء وفلفل اسود وملح وعند الغليان نضيف له قطع صدور الدجاج النظيفة وتترك على النار حتى تنضج ويتم السلق.

نحضر مقلاة ونضع بها كوب من الزيت وننزل بالبصل المفروم والبهارات مع التقلي لحين تغير لون البصل وتحوله إلى الأصفر الباهت ثم يتم وضع قطع الدجاج المسلوقة والمفتتة مع التقليب.

نحضر خبز الشاورما ونقوم بتقطيعه إلى أربع أجزاء أو جزئين بحسب الرغبة ثم نضع ملعقتين من الدجاج المفتت بالبصل نبدأ في طي قطعة الخبز على شكل رول.

ثم نضحر صينية بها طبقة بسيطة من الزيت ونبدأ في نقل رولات المسخن بها ثم المسح على كل رول بطبقة من الزيت ثم نضع الصيني في الفرن بعد أن يتم ضبطع على درجة حرارة مائتي درجة مئوية.

بعد أن يتم تحول لون الرولات إلى اللون الاحمر يتم استخراج الصينية من الفرن ونثر السماق والكزبرة الخضراء على وجهها ثم تقدم.

طريقة تحضير مسخن الدجاج بدبس الرمان

من المعروف أن دبس الرمان يعطي نكهة لا تقاوم للطعام لذلك لابد من دمجه في طريقة المسخن بالدجاج من خلال الخطوات التالية:

المكونات

دجاج. سماق. بصل. فلفل أسود. ملح. دبس رمان. ليمون. ثوم. زيت زيتون. ماجي. عجينة سمبوسة. زرشك.

التحضير

يتم إحضار مقلاة ونضع بها القليل من زيت الزيتون ثم ترفع على النار وبعد أن ترتفع درجة حرارة الزيت يتم وضع البصل المفروم ونقلبه.

ثم نضيف له قطع الدجاج وننثر الفلفل الأسود والملح مع تفتيت ربع مكعب مرق دجاج..

بعد أن يتغير لون الدجاج يتم وضع السماق ويقلب الجميع مع بعضهما البعض ثم ترفع من على النار.

نحضر شرائح عجين السمبوسة ونضع بها ملعقة من الدجاج والبصل والسماق ثم نطوي العجينة رولات صغيرة تشبة الأصابع.

ثم نخضر مقلاة ونضع بها القليل من زيت الزيتون وترفع على النار وعندما يسخن الزيت يتم وضع رولات المسخن ويتقلى بالزيت.

ثم تخرج وتوضع في صينية وتدخل الفرن حتى تصبح ذات اللون الذهبي أو الاحمر.

ثم تخرج وينثر عليها دبس الرمان والبصل المحمر والسماق والزرشك ثم تقدم.

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