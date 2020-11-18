مباراة السعودية وجامايكا.. الغيابات تُربك رينارد والحمدان الأبرز

المواطن - مروة نبيل

قدم الأخضر، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مستوى جيدًا في مباراة السعودية وجامايكا الودية، رغم خسارته بهدفين مقابل هدف.

مباراة السعودية وجامايكا:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية”، بمستوى الأخضر في مباراة السعودية وجامايكا، وأكدوا أن المنتخب عانى من غياب 7 لاعبين أساسيين، الأمر الذي أربك حسابات رينارد.

وقال عادل عصام الدين: “عبدالله الحمدان أسعدني في المباراتين وهو النجم الأول، و الدفاع نعذرهم بعد إستراتيجية المدرب الجديدة”، وتابع حسن عبدالقادر: “حسابات رينارد أثناء اختيار اللاعبين تغيرت خاصة بعد أن فقد 7 لاعبين بسبب الإصابات 6 منهم أساسيين”.

وأضاف منيف الحربي في تعليقه على مباراة السعودية وجامايكا قائلًا: “المدرب هو الوحيد الذي يمكن أن يشرح فلسفته في المباراتين، وهو لازال في مرحلة اكتشاف مستويات اللاعبين وتوظيفهم داخل الملعب”.

وتابع بندر الراشد: “المنتخب اليوم قدم مباراة مرضية للمدرب وعرف إمكانيات الكثير من اللاعبين قبل الأمر الأهم لنا وهي التصفيات”، وقال عبدالرحمن الحميدي: “واثقين أن منتخبنا قادر على تحقيق الآمال من خلال هذه الأسماء و العمل الذي يقدمه المدرب و اتحاد القدم للاستحقاقات القادمة للمنتخب”.

الاستعداد لاستئناف التصفيات الآسيوية:

وأُقيمت مباراة السعودية وجامايكا على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وانتهت المواجهة الودية بهزيمة الأخضر بهدفين مقابل هدف، وأحرز عبدالله الحمدان هدف المنتخب الوطني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاءت المباراة الودية في ختام معسكر الأخضر بالرياض، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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