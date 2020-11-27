مباراة واحدة تنطلق غدًا في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا السبت، مباراة واحدة فقط ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي “دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” لموسم 2020/ 2021.

وستقام المباراة بين فريقي العين والرائد في الجولة السادسة في تمام الساعة الثالثة والنصف وخمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

افتتاح الجولة السادسة من الدوري السعودي بـ مباراتين اليوم:

وكانت مباريات الجولة السادسة انطلقت اليوم الجمعة بـ مباراتين، حيث يلعب حاليًّا ضمك مع نادي الشباب، بينما تنطلق بعد قليل مباراة الاتحاد ضد نادي القادسية.

وسيكون عشاق الكرة السعودية غدًا على موعد مع نهائي ناري بين الهلال والنصر في المباراة الختامية لمسابقة كأس الملك عن موسم 2019/ 2020، حيث تُقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

موعد نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر:

وستنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة في العاصمة الرياض.

وقبل مباراة نهائي كأس الملك، يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد نادي النصر في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في ترتيب أندية الدوري.

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