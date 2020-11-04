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متحدث الجوازات: إجراءات المعتمر لا تتجاوز 40 ثانية
إنهاء إجراءات دخول أولى طلائع المعتمرين

متحدث الجوازات: إجراءات المعتمر لا تتجاوز 40 ثانية

2020/11/04
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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متحدث الجوازات: إجراءات المعتمر لا تتجاوز 40 ثانية
المواطن - جدة

أنهت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة إجراءات دخول أولى طلائع المعتمرين ضمن المرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة.

وقال النقيب ناصر العتيبي المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، لـ”الإخبارية”: إن إجراءات المعتمر أمام منصة الجوازات لا تتجاوز 40 ثانية.

وأضاف العتيبي أنه تم توفير أحدث الأجهزة التقنية والإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المعتمرين والزوار.

الجدير بالذكر أن أول فوج من معتمري الخارج وصل إلى الحرم المكي؛ للبدء في مناسك العمرة، بعد أن أنهوا 3 أيام في العزل الصحي الآمن.

وتوافد معتمرو الخارج إلى المسجد الحرام ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، أن المعتمرين من خارج البلاد بدؤوا يغادرون العزل الصحي الآمن لاستكمال مناسك العمرة بمشيئة الله.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن “المعتمرين سيتوجهون إلى التنعيم قبل التوجه إلى الحرم المكي.. نسأل الله لهم القبول”.

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، في وقت سابق، أن المعتمرين من خارج البلاد سيبقون في العزل لمدة ثلاثة أيام قبل استئناف مناسك العمرة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وسط منظومة متكاملة من الخدمات للمعتمرين والزوار.


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