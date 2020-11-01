متحدث الصحة : بلغوا عن مخالفة الإجراءات الوقائية في المطاعم والمتاجر

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية للحد من فيروس كورونا والتي من أهمها ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ودعا العبدالعالي إلى ضرورة عدم التواجد في التجمعات المخالفة والإبلاغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المطاعم والأماكن العامة على الرقم 940.

ولفت إلى أن أعضاء الكادر الصحي بكافة المستويات يجب عليهم التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن مركز الاتصال في وزارة الصحة تلقى استفسارًا من أحد المتصلين يستفسر فيه عن كيفية التعامل مع الممارسين غير المتقيدين بالإجراءات بأنه يجب على الجميع التقيد بالاحترازات بما فيهم الممارسون الصحيون.

وأشار العبدالعالي إلى أن ارتداء البعض للكمامة وعدم ارتداءها من قبل البعض الآخر خطير جدًا حيث يجب على الجميع التقيد بتطبيق الاحترازات.

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