متحدث النصر يثير الجدل بسبب لقطة إغماء ابن زكري

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود الصرامي، المتحدث باسم نادي النصر، الجدل وذلك بعد أن أطلق تعليقًا ناريًّا على إغماء المدرب الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك في لقاء الشباب، ثم عودته للمباراة مرة أخرى.

متحدث النصر يُعلق على حالة مدرب ضمك:

وغرد الصرامي متحدث النصر قائلًا: “السماح له بالعودة للملعب قرار غير مسؤول، ما يشوف شر”.

وفي وقت سابق وجه المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب ضمك، رسالة إلى الجماهير حول حالته الصحية، وذلك بعد أن تعرض لحالة إغماء في مباراة الشباب وضمك التي أُقيمت بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد ابن زكري قائلًا: “الحمد لله وقبل كل شيء، أود أن أشكر الجميع على اتصالاتكم قدر الله وما شاء فعل، وأطمئن الجميع، ما هي إلا وعكة بسيطة”.

رئيس ضمك يتحدث عن حالة ابن زكري:

وكان صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك، كشف آخر تطورات الحالة الصحية للمدرب ابن زكري بعد تعرضه لحالة إغماء وسقوطه بـ مباراة الشباب، التي أُقيمت اليوم الجمعة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث رئيس نادي ضمك للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “الحمد لله هو غادر المشفى، وفي حالة صحية ممتازة، والجميع من أكبر القادة الرياضيين، حتى أصغر شخص رياضي قاموا بالسؤال على ابن زكري، وهو بخير ولله الحمد”.

وأضاف رئيس ضمك: “نسأل الله العافية وأن يحفظ بلادنا وأن يزيدنا اطمئنانًا ونجاحًا على كافة الأصعدة”.

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