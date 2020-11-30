متحدث النصر يكشف مفاجأة عن حكم نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

كشف سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر، مفاجأة عن البولندي سيمون مارتشينياك حكم نهائي كأس الملك الذي أُقيم بين الهلال والعالمي أول أمس السبت.

مياة المحيطات و البحار و الأنهر و الامطار لن تمحوا ما تعرض له النصر من مصادرة حقوقة في المباريات التنافسية مع الفريق الاخر

السويلم الرئيس الغائب الحاضر طالب في بيان رسمي لاتحاد الكرة ابعاد الحكم البولندي من مباريات النصر #فكم_انت_كبير_يا_سعود

لكن الحكم الأصلع عاد#فحسبنا_الله pic.twitter.com/VmpQeAJYlF — سعود الصرامي (@L9arami) November 30, 2020

وغرد الصرامي قائلًا اليوم الاثنين: “مياه البحار والمحيطات والأمطار والأنهار لن تمحوا ما تعرض له العالمي من مصادرة لحقوقه في المباريات التنافسية مع الفريق الآخر، سعود السويلم الرئيس الغائب الحاضر، طالب في بيان رسمي من قبل إبعاد هذا الحكم البولندي عن مباريات العالمي، لكنه عاد، فحسبنا الله”.

وفي وقت سابق، تفاجأ جمهور العالمي، أمس الأحد باستقالة عبدالرحمن الحلافي من منصبه كمشرف عام على كرة القدم بالنادي، وذلك بعد خسارة نهائي كأس الملك ضد الهلال أول أمس السبت.

ماذا طلب الحلافي من لاعبي النصر قبل استقالته ؟

وحرص المشرف السابق على الكرة بـ العالمي، على توجيه رسالة لنجوم النصر قبل أن يتقدم باستقالته حيث طالبهم بعد مباراة الهلال بإعادة النظر في مستواهم الفني مع الفريق بالإضافة إلى الذهاب إلى المنزل بعد مباراة الهلال وعدم التحدث عن خسارة اللقب وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

ونصح الحلافي، نصيحة أخيرة للاعبي العالمي قبل استقالته وهي التفكير فيما هو مقبل ومضاعفة الجهود لتحقيق الانتصارات لـ النصر بالفترة المقبلة.

عبدالغني المدير التنفيذي الجديد بالعالمي

وكان رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت أصدر قرارًا بتعيين حسين عبدالغني مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم بالعالمي.

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